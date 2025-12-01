Нові трамваї та автобуси вийшли на столичні маршрути: де курсують та як виглядають
Нові трамваї та автобуси мають низьку підлогу, оснащені камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення
На столичні маршрути вийшли нові низькопідлогові трамваї та автобуси, що надійшли в межах договорів із КП «Київпастранс». Зокрема, два нових трамвайних вагони вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони. Ще 20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu вийшли на маршрути: №№ 20, 25, 31, 111, 112 та 114. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».
«Сьогодні на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси. Зокрема, два нових трамваї вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці. Ще два проходять у депо підготовку і технічну перевірку перед виходом на лінію. Трамваї поставило ТОВ «Татра-юг» у межах договорів із КП «Київпастранс». Їх придбали за кошти міста. До кінця цього року Київ загалом отримає вісім сучасних трамваїв. Також до столиці прибула друга партія – ще 20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu. Вони вже вийшли на маршрути: №№ 20, 25, 31, 111, 112 та 114. У межах угоди за проєктом «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком найближчим часом місто отримає загалом 85 таких автобусів (40 уже надійшли)», – повідомив Віталій Кличко.
Мер столиці зазначив, що нові трамваї та автобуси мають 100% низьку підлогу, оснащені внутрішніми та зовнішніми камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення. У салоні встановлені енергоощадне LED-освітлення. Для маломобільних груп населення є пандус, інформаційне табло, система оповіщення зупинок.
Нагадаємо, у Києві на регулярну пасажирську експлуатацію вийшов третій двоповерховий автобус. Нова машина курсує по бульвару Академіка Вернадського.
До слова, із 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діє новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.
Коментарі — 0