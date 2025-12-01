Головна Київ Новини
Нові трамваї та автобуси вийшли на столичні маршрути: де курсують та як виглядають

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Два нових трамвайних вагони вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони
фото: Віталій Кличко/Telegram

Нові трамваї та автобуси мають низьку підлогу, оснащені камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення

На столичні маршрути вийшли нові низькопідлогові трамваї та автобуси, що надійшли в межах договорів із КП «Київпастранс». Зокрема, два нових трамвайних вагони вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони. Ще 20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu вийшли на маршрути: №№ 20, 25, 31,  111, 112 та 114. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu вже вийшли на маршрути
20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu вже вийшли на маршрути
фото: Віталій Кличко/Telegram

«Сьогодні на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси. Зокрема, два нових трамваї вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці. Ще два проходять у депо підготовку і технічну перевірку перед виходом на лінію. Трамваї поставило ТОВ «Татра-юг» у межах договорів із КП «Київпастранс». Їх придбали за кошти міста. До кінця цього року Київ загалом отримає вісім сучасних трамваїв. Також до столиці прибула друга партія – ще 20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu. Вони вже вийшли на маршрути: №№ 20, 25, 31,  111, 112 та 114. У межах угоди за проєктом «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком найближчим часом місто отримає загалом 85 таких автобусів (40 уже надійшли)», – повідомив Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що найближчим часом місто отримає ще 45 таких автобусів від компанії Anadolu Isuzu
Кличко повідомив, що найближчим часом місто отримає ще 45 таких автобусів від компанії Anadolu Isuzu
фото: Віталій Кличко/Telegram

Мер столиці зазначив, що нові трамваї та автобуси мають 100% низьку підлогу, оснащені внутрішніми та зовнішніми камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення. У салоні встановлені енергоощадне LED-освітлення. Для маломобільних груп населення є пандус, інформаційне табло, система оповіщення зупинок.

Нові трамваї та автобуси мають низьку підлогу, оснащені камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення
фото: Віталій Кличко/Telegram

Нагадаємо, у Києві на регулярну пасажирську експлуатацію вийшов третій двоповерховий автобус. Нова машина курсує по бульвару Академіка Вернадського. 

До слова, із 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діє новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

