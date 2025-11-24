Рух Подільсько-Воскресенським мостом ускладнено через ДТП

Патрульні просять водіїв завчасно планувати свій маршрут поїздки, обираючи альтернативні шляхи об’їзду

Патрульна поліція Києва інформує учасників дорожнього руху про ускладнення руху на Подільсько-Воскресенському мосту у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення патрульної поліції.

«У зв'язку з ДТП на Подільсько-Воскресенському мосту, рух транспорту ускладнений», – йдеться у повідомленні.

Патрульні просять водіїв завчасно планувати свій маршрут поїздки, обираючи альтернативні шляхи об’їзду.

Нагадаємо, зранку, 24 листопада, на автотрасі від Києва до Житомира очевидці зафіксували низку дорожньо-транспортних пригод. Близько 20 ДТП нарахували очевидці по трасі від Києва до Житомира. Причина – ожеледиця.

Як повідомлялося, 24 листопада у західних областях на дорогах ожеледиця, вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

До слова, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.