З 21 жовтня на Київщині вводяться жорсткі обмеження в громадському транспорті

Водії теж повинні мати при собі або Covid-сертифікат, або негативний ПЛР- чи експрес-тест.

Обмеження не будуть стосуватися неповнолітніх пасажирів

В Україні посилюються правила для пасажирських перевезень міжрегіонального сполучення у регіонах, де встановлено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки. Йдеться як про регулярні, так і про нерегулярні перевезення. Нові правила затвердив уряд 12 жовтня.

«З 21 жовтня жителі Київщини не зможуть вільно користуватися громадським транспортом. Їм потрібно бути мати при собі або Covid-сертифікат, або негативний ПЛР- чи експрес-тест. На такі кроки уряд був вимушений піти через збільшення кількості хворих», – повідомив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

Відтак водії, члени екіпажу та пасажири повинні будуть мати один із вказаних документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для регіонів «жовтого» рівня – документ, що підтверджує отримання хоча б однієї дози дводозної вакцини;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від Covid-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях,

негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу «Дія»;

негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Зазначимо, що ці обмеження набудуть чинності з 21 жовтня. Проте вони не будуть стосуватися неповнолітніх пасажирів.

Діти до 18 років зможуть користуватися громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на Covid-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті.