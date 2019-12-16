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    У столичному лісі поліція знайшла тіло юнака, що зник безвісти 5 грудня

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    Правоохоронці виявили тіло хлопця у лісопарковій зоні Києва - У столичному лісі поліція знайшла тіло юнака, що зник безвісти 5 грудня
    Правоохоронці виявили тіло хлопця у лісопарковій зоні Києва
    Фото: Нацполіція

    За попередніми даними, хлопець вкоротив собі віку

    Поліція Київщини розслідує обставини смерті неповнолітнього юнака, мешканця міста Вишневе.

    17-річний хлопець пішов з дому 5 грудня та до 15 грудня вважався безвісно зниклим. Весь цей час тривали оперативні заходи зі встановлення місцезнаходження хлопця. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    15 грудня правоохоронці виявили тіло розшукуваного в лісопарковій зоні столиці.

    Попередньо встановлено, що неповнолітній вкоротив собі віку, отруївшись медичним препаратом. Тіло хлопця направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Обставини смерті з’ясовуються, досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, 9 грудня на вулиці Орловській у Шевченківському районі Києва 14-річний хлопець випав з вікна десятого поверху. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Національна поліція України Київ кримінал діти Київщина розслідування самогубство
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