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    Із центру реабілітації у Києві зник підліток

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    Із центру реабілітації у Києві зник підліток

    Поліція розшукує 15-річного хлопця

    Правоохоронці Деснянського управлінні поліції у Києві займаються пошуками Данила Топоренка.

    15-річний підліток пішов з Центру соціально-психологічної реабілітації №1 і не повернувся.

    Данило пропав 18 червня близько 18:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Прикмети: на вигляд близько 18 років, зріст 180 сантиметрів, худорлявої статури.

    Був одягнений в темну футболку, чорні шорти і шльопанці.

    У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місцезнаходження Данила Топоренка повідомити на спецлінію поліції «102».

    Нагадаємо, на Одещині 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла. 

    Пізніше тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена. 

    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві дівчинки.

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