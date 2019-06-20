Із центру реабілітації у Києві зник підліток



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Поліція розшукує 15-річного хлопця

Правоохоронці Деснянського управлінні поліції у Києві займаються пошуками Данила Топоренка.

15-річний підліток пішов з Центру соціально-психологічної реабілітації №1 і не повернувся.

Данило пропав 18 червня близько 18:00. Про це повідомляє Інформатор.

Прикмети: на вигляд близько 18 років, зріст 180 сантиметрів, худорлявої статури.

Був одягнений в темну футболку, чорні шорти і шльопанці.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місцезнаходження Данила Топоренка повідомити на спецлінію поліції «102».

Нагадаємо, на Одещині 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

Пізніше тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві дівчинки.