Попри потужний снігопад у Києві проходять ярмарки (адреси)

Киянам на ярмарках пропонується сільськогосподарська продукція

Цього тижня в Києві пройдуть сезонні ярмарки. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Ярмарки відбудуться:

10 лютого (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

11 лютого (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

12 лютого (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

13 лютого (субота):

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

14 лютого (неділя):

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Крім того, 13-14 лютого в Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Ярмарки відбудуться:

13 лютого (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

14 лютого (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Як відомо, з понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг.

Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.