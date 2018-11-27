Із Києва запустять прямий авіарейс до Ер-Ріяда



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Київ і Ер-Ріяд з'єднають прямим авіарейсом

Рішення про запуск рейсу було прийнято Міжурядовою українсько-саудівською комісією

Із Києва до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд планують запустити прямий авіарейс.

Таке рішення було прийнято на засіданні Міжурядової українсько-саудівської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Одним із результатів зустрічі стало підписання проекту договору про повітряне сполучення. Так, на засіданні комісії ініціювали запуск прямого авіарейсу між Києвом і Ер-Ріядом.

Крім того, сторони підписали меморандум про безпеку польотів цивільної авіації між національними бюро авіаційних розслідувань і проект договору про морське торговельне судноплавство та перспективи співпраці між морськими портами.

Як повідомлялося, з 2019 року український лоукост SkyUp Airlines запускає сім міжнародних та два внутрішньоукраїнські маршрути.