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    У Києві може повторитися дрогобицька трагедія: ділки руйнують будинок (фото, відео)

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    У будинку на вул. Курнатовського, 11 будівельники розтрощили капітальну стіну - У Києві може повторитися дрогобицька трагедія: ділки руйнують будинок (фото, відео)
    У будинку на вул. Курнатовського, 11 будівельники розтрощили капітальну стіну
    Фото: Наталка Прудка, Facebook

    Управління ЖКГ Дніпровського району «умило руки» і не складає припис щодо порушення

    На вулиці Курнатовського у Дніпровському районі Києва ділки скупили серію квартир на перших поверхах кількох будинків під офіси й нотаріальні контори і зносять капітальні стіни, що загрожує руйнацією будинку. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома» Наталка Прудка.

    Так, за її словами, 12 жовтня у будинку на вул. Курнатовського, 11 будівельники розтрощили капітальну стіну, а сьогодні ламають наступну. «Квартири вище - як після землетрусу: падає штукатурка, тріщать стіни», - розповіла вона.

    «ЖЕК-408 заявив, що відповідає лише за обслуговування будинку. Була й поліція, зафіксували порушення чинних Правил з благоустрою будинків, але пізніше слідчий зателефонував мешканці будинку і заявив: це все ваші фантазії. Зверталися до управління ЖКГ Дніпровського району, які, відповідно до діючого законодавства мали б скласти припис щодо здійсненого порушення з вимогою його усунення, але вони схитрили і «умили руки». А саме це управління має право надавати дозвіл (чи заборону) на руйнування капітально-несучих конструкцій. Отже, у мешканців залишається право скласти акт про ці злочинства і подати його в управління Дніпровського району», - повідомила Прудка.

    Начальниця Управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури Віра Радченко обіцяла мешканцям будинку нагадати згаданому управлінню про їх прямий обов'язок щодо припису.

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    У Києві може повторитися дрогобицька трагедія: ділки руйнують будинок (фото, відео)
    У Києві може повторитися дрогобицька трагедія: ділки руйнують будинок (фото, відео)
    У Києві може повторитися дрогобицька трагедія: ділки руйнують будинок (фото, відео)
    Фото: Наталка Прудка, Facebook

    Прудка зазначила, що мешканці будинку на Курнатовського, 11 шоковані, бо розуміють, що тепер ризиковано жити в цьому будинку.

    Нагадаємо, 28 серпня 2019 року обвалився один із під’їздів багатоповерхового будинку у Дрогобичі. Внаслідок трагедії під обвалами загинули 8 людей, у тому числі 5-річний хлопчик. 8 мешканців отримали травми різної важкості. 82 осіб визнані потерпілими. 

    Причиною обвалу назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.

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