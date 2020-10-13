У Києві може повторитися дрогобицька трагедія: ділки руйнують будинок (фото, відео)



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У будинку на вул. Курнатовського, 11 будівельники розтрощили капітальну стіну Фото: Наталка Прудка, Facebook

Управління ЖКГ Дніпровського району «умило руки» і не складає припис щодо порушення

На вулиці Курнатовського у Дніпровському районі Києва ділки скупили серію квартир на перших поверхах кількох будинків під офіси й нотаріальні контори і зносять капітальні стіни, що загрожує руйнацією будинку. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома» Наталка Прудка.

Так, за її словами, 12 жовтня у будинку на вул. Курнатовського, 11 будівельники розтрощили капітальну стіну, а сьогодні ламають наступну. «Квартири вище - як після землетрусу: падає штукатурка, тріщать стіни», - розповіла вона.

«ЖЕК-408 заявив, що відповідає лише за обслуговування будинку. Була й поліція, зафіксували порушення чинних Правил з благоустрою будинків, але пізніше слідчий зателефонував мешканці будинку і заявив: це все ваші фантазії. Зверталися до управління ЖКГ Дніпровського району, які, відповідно до діючого законодавства мали б скласти припис щодо здійсненого порушення з вимогою його усунення, але вони схитрили і «умили руки». А саме це управління має право надавати дозвіл (чи заборону) на руйнування капітально-несучих конструкцій. Отже, у мешканців залишається право скласти акт про ці злочинства і подати його в управління Дніпровського району», - повідомила Прудка.

Начальниця Управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури Віра Радченко обіцяла мешканцям будинку нагадати згаданому управлінню про їх прямий обов'язок щодо припису.

Прудка зазначила, що мешканці будинку на Курнатовського, 11 шоковані, бо розуміють, що тепер ризиковано жити в цьому будинку.

Нагадаємо, 28 серпня 2019 року обвалився один із під’їздів багатоповерхового будинку у Дрогобичі. Внаслідок трагедії під обвалами загинули 8 людей, у тому числі 5-річний хлопчик. 8 мешканців отримали травми різної важкості. 82 осіб визнані потерпілими.

Причиною обвалу назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.