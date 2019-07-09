Із забудовника до столичного бюджету стягнуто майже 100 млн грн боргу



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Товариство через суд зобов’язали сплатити до бюджету міста пайовий внесок у зв’язку з будівництвом ТРЦ

Завдяки вжитим прокуратурою Києва заходам з суб’єкта господарювання до столичного бюджету стягнуто понад 98 млн грн заборгованості зі сплати пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що між Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київміськради та товариством у 2008 році укладено договір пайової участі.

Згідно умов договору товариство зобов’язувалось у встановлені договором строки сплатити до бюджету міста пайовий внесок у зв’язку з будівництвом торгівельно-розважального комплексу в Дарницькому районі.

Проте, через неналежне виконання зобов’язань за вказаним договором у товариства виникла значна заборгованість.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.07.2019 позовні вимоги прокурора задоволено.

До слова, 20 червня, незважаючи на протести громадськості, забудовник знов почав знищувати зелені насадження на Протасовому Яру.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до забудовника Протасового Яру, аби той призупинив будівництво.

1 липня біля Протасового Яру знову зібралися понад 100 активістів на протест проти скандальної забудови.