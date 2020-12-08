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    На Київщині під час пожежі в будинку постраждав чоловік (фото, відео)

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    Горів дах житлового будинку - На Київщині під час пожежі в будинку постраждав чоловік (фото, відео)
    Горів дах житлового будинку
    Фото: ДСНС

    Рятувальники дві години боролися з пожежею в будинку

    У ніч на вівторок, 8 грудня, у Переяславі сталася пожежа у житловому будинку у провулку Котляревського. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Переяслав-Хмельницького району о 01:23, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено черговий караул 27 Державної пожежно-рятувальної частини

    По прибуттю розвідкою встановлено, що горить дах житлового будинку.

    Пожежу було локалізовано о 02:00 і ліквідовано о 03:20.

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    На Київщині під час пожежі в будинку постраждав чоловік (фото, відео)
    На Київщині під час пожежі в будинку постраждав чоловік (фото, відео)
    На Київщині під час пожежі в будинку постраждав чоловік (фото, відео)

    На гасіння пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    В результаті пожежі постраждав чоловік, який отримав отруєння чадним газом. Його госпіталізували до Бориспільської центральної районної лікарні.

    Причина загорання та завдані збитки наразі встановлюються.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники чоловік
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