На Київщині під час пожежі в будинку постраждав чоловік (фото, відео)
Рятувальники дві години боролися з пожежею в будинку
У ніч на вівторок, 8 грудня, у Переяславі сталася пожежа у житловому будинку у провулку Котляревського. Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Переяслав-Хмельницького району о 01:23, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено черговий караул 27 Державної пожежно-рятувальної частини
По прибуттю розвідкою встановлено, що горить дах житлового будинку.
Пожежу було локалізовано о 02:00 і ліквідовано о 03:20.
На гасіння пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
В результаті пожежі постраждав чоловік, який отримав отруєння чадним газом. Його госпіталізували до Бориспільської центральної районної лікарні.
Причина загорання та завдані збитки наразі встановлюються.