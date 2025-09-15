Головна Київ Новини
У Дніпровському районі столиці, імовірно, здетонувала граната: є жертви

За попередніми даними поліції, у приміщенні здетонувала граната
За попередніми даними поліції, у приміщенні здетонувала граната
На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші екстрені служби

Сьогодні, 15 вересня, близько 15:30 у квартирі в Дніпровському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей, ще одна особа отримала поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередніми даними поліції, у приміщенні здетонувала граната. На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші екстрені служби.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

Також сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Морозівка Баришівської громади. За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Внаслідок події, 57-річна місцева жителька загинула на місці, 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази та опитують свідків. Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.

До слова, найбільш небезпечними в контексті замінування залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. 

 

