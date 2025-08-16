У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)

У Києві супермаркет порадував покупців незвичним продуктом

У Києві у мережі супермаркетів «Фора» з'явився незвичний для покупців товар – цілі соняшники з молодим насінням. На відміну від звичних олії чи смаженого насіння, цей продукт є справжнім сільським делікатесом, який не часто можна побачити на полицях супермаркетів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, у селах, де вирощують соняшник, люди часто зрізають шапки з молодим насінням, щоб ласувати ним у свіжому вигляді. Насіння в цей період ще м'яке і має ніжний, солодкуватий смак. Супермаркет, імовірно, вирішив принести цю традицію в місто, пропонуючи покупцям насолодитися молодими зернятками.

Продаються соняшники поштучно, вартість однієї такої «шапки» становить 78,90 грн.

