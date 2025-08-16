Головна Київ Новини
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
Молодий соняшник у супермаркеті
фото: glavcom.ua

У Києві супермаркет порадував покупців незвичним продуктом

У Києві у мережі супермаркетів «Фора» з'явився незвичний для покупців товар – цілі соняшники з молодим насінням. На відміну від звичних олії чи смаженого насіння, цей продукт є справжнім сільським делікатесом, який не часто можна побачити на полицях супермаркетів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, у селах, де вирощують соняшник, люди часто зрізають шапки з молодим насінням, щоб ласувати ним у свіжому вигляді. Насіння в цей період ще м'яке і має ніжний, солодкуватий смак. Супермаркет, імовірно, вирішив принести цю традицію в місто, пропонуючи покупцям насолодитися молодими зернятками. 

Продаються соняшники поштучно, вартість однієї такої «шапки» становить 78,90 грн. 

Нагадаємо, на ринку кавунів спостерігається різке зниження цін. За останній тиждень вартість впала в середньому на 31%. Наразі оптові ціни коливаються від 5 до 15 грн/кг. Головною причиною фахівці називають поліпшення погодних умов. Це дозволило виробникам відновити активний збір урожаю, значно збільшивши пропозицію на ринку. Та, за словами фермерів, найбільшою проблемою є надлишок великих кавунів. Оптові покупці та роздрібні мережі скорочують закупівлі таких плодів, оскільки попит на них вкрай низький. Люди менш охоче купують великі кавуни, що призводить до затоварення і, як наслідок, до обвалу цін.

До слова, на Донеччині серед колючого дроту та захисних валів несподівано проросли соняхи. Ці жовті квіти ростуть прямо між елементами захисту на передовій. Саме там, де зараз проходить лінія оборони. Соняхи тягнуться до світла та символізують життя в умовах війни. 

