Який вигляд має засніжений Київ першого ранку нового року (фото)

Попри те, що в Україні через воєнний стан немає офіційних вихідних, ранок 1 січня у столиці видався тихим та малолюдним

Київ зустрів перший ранок 2026 року в незвичному спокої та білосніжному вбранні. У мережі з’явилися кадри столиці, яка на кілька годин стала майже безлюдною та по-справжньому зимовою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі.

Київ зустрічає перший ранок 2026 року фото: соцмережі

Ранок у столиці 1 січня 2026 року фото: соцмережі

Цього ранку вулиці столиці вкриті снігом, на зазвичай гамірних магістралях міста майже немає автомобілів, а громадський транспорт курсує напівпорожнім.

На мосту порожньо фото: соцмережі

На пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз вже з'явилися перші відвідувачі фото: соцмережі

Люди милуються панорамою засніженого Києва фото: соцмережі

У столиці видався морозний ранок фото: соцмережі

Однією з небагатьох локацій, де можна зустріти людей, став знаменитий пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз. Поодинокі мешканці та гості міста прийшли сюди, щоб насолодитися панорамою Дніпра та зробити перші кадри року.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ранок 1 січня 2026 року на Київщини видався доволі холодним. Станом на 8:00 температурні показники в області суттєво відрізняються, проте всюди тримається впевнений «мінус».