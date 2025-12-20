Над Києвом замайорів російський триколор: відео

Прапор країни-агресорки був причеплений до дрона

У центрі Києва невідомі запустили дрон із російським триколором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

Безпілотник з причепленим прапором країни-агресорки РФ піднявся в небо і згодом впав.

Правоохоронні органи наразі не коментували ситуацію.

Нагадаємо, бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу знищили російську диверсійну групу, яка намагалася встановити прапор РФ на одній із будівель у Вовчанську на Харківщині.

Раніше українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною.