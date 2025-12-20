Головна Київ Новини
search button user button menu button

Над Києвом замайорів російський триколор: відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Над Києвом замайорів російський триколор: відео
Триколор над Києвом
скриншот відео Галини Остаповець/«Новини.Live»

Прапор країни-агресорки був причеплений до дрона

У центрі Києва невідомі запустили дрон із російським триколором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

Безпілотник з причепленим прапором країни-агресорки РФ піднявся в небо і згодом впав.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Правоохоронні органи наразі не коментували ситуацію.

Нагадаємо, бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу знищили російську диверсійну групу, яка намагалася встановити прапор РФ на одній із будівель у Вовчанську на Харківщині.

Раніше українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. 

Читайте також:

Теги: прапор Київ дрон безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
29 листопада, 02:49
Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада
Атака на Київ: зросла кількість жертв (відео)
29 листопада, 08:57
Тупчій виготовив сотні латексних носів для акторів популярного проєкту «Шоу довгоносиків»
Унаслідок обстрілу Києва загинув творець легендарних «довгоносиків» Вадим Тупчій
25 листопада, 16:48
Автомат часів Другої світової війни, вилучений у дебошира
П'яний дебошир погрожував сусідці автоматом часів Другої світової війни через зауваження
24 листопада, 12:35
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
Через ракетний удар по Києву загинуло шестеро людей: наслідки обстрілу
25 листопада, 11:18
Поділ – це серце історичного Києва
На Контрактовій площі двом скверам присвоєно імена видатних українців
4 грудня, 15:33
Правоохоронець разом із поліцейським офіцером громади супроводили жінку разом із хлопчиком до «Охматдиту»
Проковтнув частину ручки: поліцейські в комендантську доставили півторарічного хлопчика в «Охматдит» 
9 грудня, 09:18
Під час стабілізаційних відключень електроенергії частина мереж зовнішнього освітлення може тимчасово вимикатися разом з іншими споживачами
У Києві зменшено яскравість вуличного освітлення
12 грудня, 05:03
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
18 грудня, 16:50

Новини

Над Києвом замайорів російський триколор: відео
Над Києвом замайорів російський триколор: відео
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні
Де у Києві закупитися продуктами перед Різдвом: повний перелік ярмарків 20-21 грудня
Де у Києві закупитися продуктами перед Різдвом: повний перелік ярмарків 20-21 грудня
Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua