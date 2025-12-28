У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок

ДТЕК вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки столиці після вчорашньої атаки

Енергетики компанії ДТЕК завершили масштабний етап відновлювальних робіт після вчорашнього обстрілу столиці. Станом на ранок 28 грудня вдалося заживити критичну інфраструктуру та відновити електропостачання для більшості мешканців міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Як повідомили у компанії, повернути світло вдалося для 748 тис. родин столиці. Також заживлено всі об’єкти критичної інфраструктури.

Попри загальне відновлення, ситуація на Лівобережжі Києва залишається напруженою. Через серйозні пошкодження вузлових підстанцій мережі працюють на межі можливостей.

Через ризик перевантаження обладнання на Лівому березі продовжують діяти екстрені відключення. Стабілізаційні графіки тут поки не застосовуються, оскільки енергосистема потребує додаткового часу для стабілізації після ударів.

Для мешканців Правого берега новини оптимістичніші. Цю частину міста вдалося перевести з екстрених відключень на роботу за плановими графіками обмежень. Це означає, що споживачі можуть знову орієнтуватися на часові слоти, вказані на офіційному сайті ДТЕК.

Як зазначили у ДТЕК, для Правого берега Києва діють графіки:

Нагадаємо, масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання.