Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок
фото з відкритих джерел

ДТЕК вдалося заживити критичну інфраструктуру та всі домівки столиці після вчорашньої атаки

Енергетики компанії ДТЕК завершили масштабний етап відновлювальних робіт після вчорашнього обстрілу столиці. Станом на ранок 28 грудня вдалося заживити критичну інфраструктуру та відновити електропостачання для більшості мешканців міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Як повідомили у компанії, повернути світло вдалося для 748 тис. родин столиці. Також заживлено всі об’єкти критичної інфраструктури.

Попри загальне відновлення, ситуація на Лівобережжі Києва залишається напруженою. Через серйозні пошкодження вузлових підстанцій мережі працюють на межі можливостей.

Через ризик перевантаження обладнання на Лівому березі продовжують діяти екстрені відключення. Стабілізаційні графіки тут поки не застосовуються, оскільки енергосистема потребує додаткового часу для стабілізації після ударів.

Для мешканців Правого берега новини оптимістичніші. Цю частину міста вдалося перевести з екстрених відключень на роботу за плановими графіками обмежень. Це означає, що споживачі можуть знову орієнтуватися на часові слоти, вказані на офіційному сайті ДТЕК.

Як зазначили у ДТЕК, для Правого берега Києва діють графіки:

У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок фото 1
У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок фото 2

Нагадаємо, масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання. 

Читайте також:

Теги: Київ електроенергія ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячні панелі приносять не тільки користь, а й проблеми
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки
19 грудня, 13:55
Інцидент стався увечері поблизу багатоповерхівки у Дарницькому районі
У Києві чоловік напав із ножем на перехожого, який заступився за дитину
28 листопада, 15:58
Тримісячного Назарчика, який вижив після російської атаки на Київ у вересні, виписали з лікарні
Київ: сина жінки, загиблої під час обстрілу, виписують з лікарні
2 грудня, 18:25
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
4 грудня, 19:27
Будівництво метро на Виноградарі
Станція «Мостицька» змінить назву до відкриття: варіанти для голосування
9 грудня, 15:34
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
19 грудня, 19:56
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
Вчора, 01:46
14 листопада ворожий «шахед» упав безпосередньо перед поліклінічним корпусом
Півтора місяця після атаки: який вигляд має столичний Інститут отоларингології (фото)
25 грудня, 11:44
Поїзди Kyiv City Express на станціях Протасів Яр, Вокзальна та Караваєві Дачі прибуватимуть і відправлятимуться зі змінених колій
Київська міська електричка змінила колії посадки пасажирів на трьох станціях: де саме
25 грудня, 13:16

Новини

У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок
У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua