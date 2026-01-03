Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи

У неділю, 4 січня? ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

У суботу, 3 січня, ярмарки у Києві не працюватимуть.

У неділю, 4 січня, ярмарки працюватимуть у:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, за останній тиждень в Україні зросла ціна на тепличні помідори. За словами аналітиків, ціни на тепличні помідори зросли через підвищений попит на них у зв'язку із зимовими святами. Водночас на ринку пропозиція недостатня, тобто не відповідає попиту споживачів. Також аналітики зауважують, що пропозиція виробників низька через завершення сезону цього овочу.