Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
У суботу, 3 січня ярмарки у Києві не працюватимуть
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

У неділю, 4 січня? ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

У суботу, 3 січня, ярмарки у Києві не працюватимуть. 

У неділю, 4 січня, ярмарки працюватимуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, за останній тиждень в Україні зросла ціна на тепличні помідори. За словами аналітиків, ціни на тепличні помідори зросли через підвищений попит на них у зв'язку із зимовими святами. Водночас на ринку пропозиція недостатня, тобто не відповідає попиту споживачів. Також аналітики зауважують, що пропозиція виробників низька через завершення сезону цього овочу.

Теги: Київ продукти ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
3 грудня, 2025, 23:51
У березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією, під час введення препарату у дитини зупинилося серце
Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці
4 грудня, 2025, 11:39
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві оновлено графіки відключення світла 9 грудня
9 грудня, 2025, 13:05
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
10 грудня, 2025, 07:24
Дорожники ремонтуватимуть розподільче огородження в обох напрямках руху на ділянці Великої кільцевої дороги
Рух Великою кільцевою дорогою в Оболонському районі обмежено до кінця року (схема)
18 грудня, 2025, 12:07
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
25 грудня, 2025, 03:54
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
27 грудня, 2025, 13:35
Загоряння генератора сталося близько восьмої ранку
На Берестейському проспекті у Києві загорівся генератор (фото)
25 грудня, 2025, 12:15
«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі
Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри
26 грудня, 2025, 16:24

Новини

Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
У Шевченківському районі столиці знайдено тіло жінки
У Шевченківському районі столиці знайдено тіло жінки

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua