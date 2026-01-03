Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
У неділю, 4 січня? ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці
Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
У суботу, 3 січня, ярмарки у Києві не працюватимуть.
У неділю, 4 січня, ярмарки працюватимуть у:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.
Нагадаємо, за останній тиждень в Україні зросла ціна на тепличні помідори. За словами аналітиків, ціни на тепличні помідори зросли через підвищений попит на них у зв'язку із зимовими святами. Водночас на ринку пропозиція недостатня, тобто не відповідає попиту споживачів. Також аналітики зауважують, що пропозиція виробників низька через завершення сезону цього овочу.
