У Києві на вихідних 7-8 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
Цими вихідними, 7 та 8 березня, у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» з посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Зокрема, у суботу 7 березня ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
- Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.
У неділю 8 березня ярмарки заплановано в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
КМДА нагадує, що у зв’язку з карантинними заходами тимчасово не проводитимуть ярмарки (до зняття карантинних обмежень) на вул. Новопирогівській, 25/2-29 у Голосіївському районі та на вул. Петра Калнишевського, 1-5 і вул. Йорданській, 1-9 – в Оболонському.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано зростання цін на картоплю. Від початку тижня продукція подорожчала в середньому на 17% через скорочення запасів якісної картоплі у сховищах. Наразі українські виробники пропонують картоплю в межах 7-14 грн за кілограм, залежно від якості, сорту та обсягів партії. У середньому це на 17% більше, ніж тижнем раніше.
