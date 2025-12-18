Рух Великою кільцевою дорогою в Оболонському районі обмежено до кінця року (схема)

«Київавтодор» закликає водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень

Із 19 до 31 грудня частково обмежуватимуть рух транспорту Великою кільцевою дорогою в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники ремонтуватимуть розподільче огородження в обох напрямках руху на ділянці Великої кільцевої дороги.

У КК «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Із 19 до 31 грудня буде частково обмежено рух транспорту Великою кільцевою дорогою в Оболонському районі інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, 28 листопада, відкрито рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро «Дарниця». Реконструкцію аварійного об’єкта, зведеного ще у 1963 році, «Київавтодор» розпочав у грудні 2024 року. За словами мера Києва, старий шляхопровід жодного разу його капітально не ремонтували.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста. У зв’язку з цим, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами. Києва.