Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві оголосили повітряну тривогу о 23:09. У столиці працювали сили ППО по дронах. О 24:46 оголошено відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, увечері, 3 грудня, окупанти здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано чотирьох людей, серед них – дитина.

Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.