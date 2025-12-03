Головна Київ Новини
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
фото: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві оголосили повітряну тривогу о 23:09. У столиці працювали сили ППО по дронах. О 24:46 оголошено відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, увечері, 3 грудня, окупанти здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано чотирьох людей, серед них – дитина. 

Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.

