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Мінюст повідомив, скільки грошей заплатили ув’язнені за комфортні камери у СІЗО

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінюст повідомив, скільки грошей заплатили ув’язнені за комфортні камери у СІЗО
Найдорожчі камери знаходяться у Лук'янівському СІЗО, де доба коштує 2 тис грн
фото з відкритих джерел

За місяць перебування у таких камерах доведеться викласти від 4 до 14 тис грн

Український бюджет за останні два роки заробив 21 млн грн завдяки проєкту «Платні камери в СІЗО». Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

«За два роки функціонування пілотного проєкту «Платні камери в СІЗО» надійшло 21 млн грн, за рахунок яких здійснювався ремонт безкоштовних камер», – йдеться в повідомленні.

Мінюст додав, що на сьогодні засуджені та ув’язнені утримуються в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам. Повідомляється, що це дозволить зменшити кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні, а також суму компенсацій з Державного бюджету у зв’язку з такими рішеннями.

Варто додати, що громадяни, яких тримають під вартою, з 2020 року можуть за гроші отримати кращі побутові умови та харчування у камерах Державної кримінально-виконавчої служби. У таких камерах ув’язнені, наприклад, можуть користуватися побутовою технікою.

За перебування у таких камерах громадяни платять по-різному. Загалом місяць перебування там коштує, у середньому, від 4 до 14 тис грн. Найдорожчими є камери у Лук'янівському СІЗО, що у Києві – доба перебування у камері з покращеними умовами обійдеться у дві тисячі гривень.

Нагадаємо, Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов перебування у слідчому ізоляторі тимчасового тримання (СІЗО) чинного народного депутата Олександра Дубінського.

Теги: Міністерство юстиції СІЗО засуджені гроші бюджет

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