Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО

Тандир зазначив, що він офіцер запасу, а військову службу планує проходити в бойовій частині, «а не папірці перекладати»

Голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир просить змінити запобіжний захід – замість СІЗО відправити його у військо. Це він заявив на засіданні Святошинського суду Києва, передає кореспондентка «Бабеля».

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Суддя подав клопотання до прокуратури змінити йому запобіжний захід – замість утримання в СІЗО відправити у військо. Така можливість передбачена статтею про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміну запобіжного заходу з інших підстав.

Тандир також зазначив, що він офіцер запасу, а військову службу планує проходити в бойовій частині, «а не папірці перекладати». «Користі, сидячи в СІЗО, я державі не принесу», – сказав Тандир.

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Прокурор пояснив, що поки звернення Тандира він не бачив, тож не перевіряв його придатність до військової служби та інші деталі.

Наразі обвинувачений Олексій Тандир перебуває в СІЗО, термін тримання його під вартою спливає 25 грудня. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, що 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Пізніше суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Зауважимо, суддя Тандир, обвинувачений у вбивстві нацгвардійця, відписав майно дружині і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця.