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Відстрочка від служби за $25 тис. У Києві викрито схему за участі військового посадовця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відстрочка від служби за $25 тис. У Києві викрито схему за участі військового посадовця
Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі останнього траншу хабаря
фото: Державне бюро розслідувань

Підозрювані пропонували своїм клієнтам два варіанти «звільнення» від військової служби

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовому посадовцю з Києва та приватному підприємцю, які налагодили незаконну схему виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бюро. 

Повідомляється, що підозрювані пропонували своїм клієнтам два варіанти «звільнення» від військової служби: списання за станом здоров’я або фіктивний вступ на роботу до одного з навчальних закладів Києва з подальшим бронюванням.

«Вартість першого варіанта становила $25 тис., другого – $5 тис. Так у червні 2024 року один з клієнтів, що обрав перший варіант, передав ділкам $7 тис. авансом, а згодом, після початку оформлення документів – ще $10 тис», – повідомили у ДБР. 

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі останнього траншу хабаря
Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі останнього траншу хабаря
фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі останнього траншу хабаря. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваним повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди
Підозрюваним повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди
фото: Державне бюро розслідувань

Також слідством було встановлено, що щонайменше 10 осіб скористалися послугами ухилянтів, які для цього «поступили» в аспірантуру.

«За оперативною інформацією, до схеми були також долучені співробітники одного з ТЦК Чернігівської області», – йдеться у повідомленні.

Розслідування триває, готуються нові повідомлення про підозру іншим учасникам схеми та перевіряється інформація про інших «клієнтів» фігурантів.

Нагадаємо, у Києві викрито злочинну групу, яка за гроші допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Серед організаторів – лікар, який виготовляв фальшиві медичні документи. Повідомляється, що у трьох оборудках ділки діяли за однією і тією ж самою схемою – прикриваючись зв’язками в територіальних ТЦК та СП, а також закладах охорони здоров’я, вони пропонували чоловікам призовного віку за гроші виготовити фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК щодо їх непридатності до військової служби. 

Раніше Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. За результатами комплексних заходів затримано шістьох організаторів оборудок.  Повідомляється. що ділки продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила від $5 nbc/ до $15 тис.  з одного клієнта.

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Теги: бронювання від мобілізації мобілізація ухилянти Державне бюро розслідувань

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