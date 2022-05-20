Кабмін погодив призначення нового очільника Київської обладміністрації
Уряд ухвали ряд кадрових рішень
У п’ятницю, 20 травня, на засіданні уряду Кабінет міністрів України ухвалив ряд кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Зокрема, погодження звільнення Олександра Павлюка з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Натомість, Кабмін погодив призначення головою Київської ОДА Олексія Кулеби.
Нагадаємо, 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської ОВА. На його місце призначено колишнього командувача б'єднаних сил Олександра Павлюка.