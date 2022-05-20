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    Кабмін погодив призначення нового очільника Київської обладміністрації

    Олексій Кулеба знову очолить Київську ОДА - Кабмін погодив призначення нового очільника Київської обладміністрації
    Олексій Кулеба знову очолить Київську ОДА
    фото з відкритих джерел

    Уряд ухвали ряд кадрових рішень

    У п’ятницю, 20 травня, на засіданні уряду Кабінет міністрів України ухвалив ряд кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

    Зокрема, погодження звільнення Олександра Павлюка з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

    Натомість, Кабмін погодив призначення головою Київської ОДА Олексія Кулеби.

    Нагадаємо, 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської ОВА. На його місце призначено колишнього командувача б'єднаних сил Олександра Павлюка.

    Теги: Кабмін росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Кабмін погодив призначення нового очільника Київської обладміністрації