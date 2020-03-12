Карантин у Києві: яких обмежень зазнали спортивні заходи



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До участі у змаганнях допускатимуть лише осіб, які пройшли термометрію

Департамент молоді та спорту Київської міської держадміністрації повідомляє про обмеження проведення масових заходів (турніри, чемпіонати, фестивалі, конкурси тощо), у тому числі навчально-тренувального процесу (понад 60 осіб) із 12 до 31 березня в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку і на об’єктах спортивної інфраструктури Києва, допускаючи до участі в них лише осіб, які пройшли термометрію.

Від сьогодні забезпечено вхідний санітарний контроль у приміщеннях закладів та на об’єктах спортивної інфраструктури Києва та посилено дезінфекційний режим (проведення вологих прибирань із використанням дезінфікуючих засобів у спортивних залах, адміністративних приміщеннях, залах, місцях спільного користування).

Важливо зазначити, що навчально-тренувальний процес у закладах проводиться за нагальної потреби для підготовки до участі у Всеукраїнських і міжнародних змаганнях та з обов’язковим обстеженням лікаря.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

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