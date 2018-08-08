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    Карма наздогнала: у ДТП розбився винуватець важкої минулорічної аварії у Києві

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    Наслідки ДТП під Києвом - Карма наздогнала: у ДТП розбився винуватець важкої минулорічної аварії у Києві
    Фото: dtp.keiv.ua
    Наслідки ДТП під Києвом

    Під Києвом зіштовхнулись мотоцикл і легковик

    Під Києвом сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    За даними видання, аварія трапилася на розвороті до селища міського типу Димерка.

    Зіткнулися мотоцикл і легковик. Водій мотоцикла загинув на місці. Корпус авто сильно пошкоджений.

    Як виявилося, раніше водій мотоцикла проходив як винуватець ДТП з постраждалими на Вадима Гетьмана в Києві. Це Валентин Богуцький, він був в розшуку з червня. Сьогодні він виявився за кермом мотоцикла. На місці працюють швидка допомога, патрульна поліція, слідчо-оперативна група.

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    Карма наздогнала: у ДТП розбився винуватець важкої минулорічної аварії у Києві
    Карма наздогнала: у ДТП розбився винуватець важкої минулорічної аварії у Києві
    Карма наздогнала: у ДТП розбився винуватець важкої минулорічної аварії у Києві

    Нагадаємо, у червні 2017 року у Києві водій BMW допустив порушення правил дорожнього руху, яке помітив поліцейський патруль. Почалася переслідування.

    На Вадима Гетьмана інший екіпаж перекрив рух у бік Індустріального моста, але водій BMW виїхав на зустрічну смугу і на великій швидкості намагався втекти. Не доїжджаючи до вулиці Миколи Голего (тоді Василя Лебедєва-Кумача), патрульний автомобіль врізався в лобову в Mitsubishi Lancer, який рухався в лівій смузі. В результаті ДТП постраждали патрульні і водій Mitsubishi. Всі вони були госпіталізовані з різними травмами. Покинутий ввтомобіль BMW патрульні знайшли на парковці ТРЦ Мармелад, водій зник. Пізніше було встановлено його особу. Ним виявився Богуцький Валентин Степанович 1978 року народження з Тульчинського району Вінницької області.

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