Хлопчик розчулив українців грою на акордеоні біля зруйнованого ТРЦ у Києві (відео)

Юлія Відміцька
Хлопчик збирає кошти на авто для однієї з бригад ЗСУ, граючи на акордеоні
фото: скриншот Іnstagram/kyivauditor
Любомир виконав мелодію композиції «Як тебе не любити, Києве мій»

Юний українець Любомир став зіркою мережі після того, як зіграв на акордеоні біля знищеного росіянами ТРЦ «Квадрат» на Лукʼянівці. Хлопчик заграв на музичному інструменті мелодію композиції «Як тебе не любити, Києве мій», розповідає «Главком».

Відео з Любомиром розлетілося мережею та стало вірусним. Як з’ясувалося хлопчик грає на акордеоні, аби зібрати кошти для військових. На відео можна побачити, що до чохла від інструменту перехожі кидають гроші. На чохлі також прикріплений папірець із QR-кодом для донатів.

Хлопчик збирає кошти на авто для однієї з бригад ЗСУ. «Хлопець, на ім'я Любомир грає на гармошці і збирає гроші на автомобіль для військових. Дай Боже тобі здоровʼя хлопчику», – йдеться в підписі до відео блогера Василя Мойсеєнка.

Також на кадрах можна побачити самого Любомира, який грає на акордеоні, а позаду нього стоїть знищений ТРК «Квадрат» у Києві, який згорів під час масової атаки Росії в ніч на 24 травня. На відео також чути мелодію композиції «Як тебе не любити, Києве мій», яку заграв Любомир.

Ці кадри розлучили українців. Користувачі висловлювали свої емоції від перегляду відео:

  • «Дитинко, ти приклад українського дитинства для всього світу!»
  • «Грає на акордеоні. Молодець!»
  • «Дякую батькам за виховання сина. Любомир, дякую тобі».
  • «Від такого, просто сльози навертаються на очі».
  • «Максимально правильне виховання дитини. Просто молодчинка».
  • «Який же молодець, повага».
  • «Наші українські дітки. Діти війни. Нехай у тебе все буде добре, хлопче.
  • «Найкращі наші українці!»

Також повідомлялося, після нічного обстрілу Києва українка Дарʼя Слєсаренко розповіла в соцмережі Threads про те, що її весільна сукня згоріла в торговому центрі. Цей допис став популярним у Threads. Українці не лише підтримали авторку, але й вирішили їй допомогти. Здебільшого жінки пропонували Дарʼї Слєсаренко свої весільні сукні. 

Як повідомляв «Главком», у ніч на 24 травня Київ зазнав масованої атаки балістичними ракетами – зафіксовано численні збиття, оголошено повторну загрозу міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 «Рубіж». Столиця зазнала масованої атаки балістичними ракетами. 

