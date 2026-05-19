Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України

Президент: Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України

У вівторок, 19 травня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та очільника Генштабу Андрія Гнатова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Була доповідь військових: Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб – Андрій Гнатов. Про нашу фронтову активність та дії проти окупанта й про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії», – наголосив президент.

Зеленський: Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов’язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома.



Зеленський додав: «Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Обговорили також ситуацію на фронті – Покровський, Костянтинівський напрямки. Харківщина, Запоріжжя – по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони та окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети».

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 236 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних ударів, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню.

До слова, триває 1546-й день повномасштабної війни в Україні.