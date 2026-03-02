Головна Київ Новини
Рух вулицею Андрія Малишка обмежено до 20 березня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух вулицею Андрія Малишка обмежено до 20 березня (схема)
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та радять водіям враховувати обмеження під час планування маршруту
фото з відкритих джерел

Обмеження руху діятимуть на перетині вулиці Андрія Малишка з Миропільською

Із 1 до 20 березня частково обмежуватимуть рух вулицею Андрія Малишка в Дніпровському районі столиці. Дорожники розпочнуть ремонт дощової каналізації на вул. Андрія Малишка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

У корпорації уточнили, що обмеження діятимуть на перетині вулиці Андрія Малишка з Миропільською. Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно в обидва напрямки. Для водіїв будуть встановлені попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки на час проведення робіт.

Ремонт передбачає:

  • укладання нових трубопроводів;
  • облаштування оглядових колодязів;
  • встановлення люків і зливоприймачів;
  • благоустрій прилеглої території.
Рух вулицею Андрія Малишка в Дніпровському районі столиці обмежено до 20 березня
Рух вулицею Андрія Малишка в Дніпровському районі столиці обмежено до 20 березня
інфографіка «Київавтодор»

«Київавтодор» зазначає, що ця дощова каналізація була збудована понад 50 років тому та з того часу жодного разу капітально не ремонтувалася. Ремонт дозволить усунути локальні підтоплення на вулиці та забезпечить безпечний і комфортний рух транспорту біля станції метро «Чернігівська».

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та радять водіям враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у 2025 році Київ масово ремонтував дороги. Перекриття, об’їзди й будівельна техніка стали звичним фоном для водіїв і пішоходів у різних районах міста – від спальних масивів до ключових транспортних розв’язок. За даними публічного модуля аналітики BI Prozorro, КК «Київавтодор» та підпорядковані їй структури уклали договорів на ремонти доріг на 7,4 млрд грн. У цю суму входять як безпосередні ремонтні роботи, так і розробка проєктів, технічний та авторський нагляд, освітлення тощо. Значна частина цих коштів припадає на великі інфраструктурні проєкти, розраховані на кілька років виконання. Безпосередньо на дорожні ремонти спрямували майже 6,8 млрд грн. Йдеться про оновлення проїжджої частини, заміну покриття, ремонт основи дороги та інші будівельні роботи. 

Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

