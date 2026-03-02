У Києві 16-річний хлопець запустив салют: яке покарання загрожує підлітку

Юнак пояснив правоохоронцям, що салют знайшов на вулиці і вирішив привести його в дію

У Голосіївському районі столиці правоохоронці розшукали підлітка, який запустив феєрверк попри сувору заборону на використання піротехніки під час воєнного стану.· Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як повідомили у поліції, у суботу на спецлінію 102 почали надходити численні повідомлення від киян про звуки вибухів та спалахи в небі у центральній частині міста. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці виявили біля гаражів порожню пускову установку від салюту фото: Національна поліція України/Facebook

Під час огляду прилеглої території на одній із вулиць поліцейські виявили використану пускову установку від салюту. Завдяки розшуковим заходам правоохоронцям вдалося встановити осіб, причетних до інциденту, ними виявилася група підлітків, зокрема 16-річний хлопець.

Підліток каже, що знайшов салют на вулиці фото: Національна поліція України/Facebook

Юнак пояснив правоохоронцям, що салют знайшов на вулиці і вирішив привести його в дію. Наразі із ним та його батьками спілкуються дізнавачі.

Попри юний вік порушника, поліція Києва розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років. Поліція вкотре нагадує – використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану – заборонено.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні заборонено використання піротехніки, петард, салютів і феєрверків. Водночас громадянам дозволено застосовувати хлопавки та бенгальські вогні, але лише з обов’язковим дотриманням правил пожежної безпеки. Судова практика від початку повномасштабного вторгнення налічує 63 вироки за піротехніку, понад половину з яких кваліфікують як кримінальні, а порушники отримують реальні терміни за ґратами. Найменше таких вироків було винесено у перший рік повномасштабного вторгнення – лише п'ять. Тоді могло здаватися, що це поодинокі випадки. Втім за рік судових рішень побільшало у 3,4 рази.

Порушників карають не лише адміністративно – понад половину справ кваліфікують як кримінальні за статтею про хуліганство. Суд бачить у запуску салютів не просто порушення тиші, а зухвалу поведінку, що може спричинити паніку та загрозу для людей.

До слова, правоохоронці встановлюють осіб, які запускали салюти в Білій Церкві на Київщині. 22 лютого до поліції надійшло повідомлення від громадянина про звук, схожий на вибухи петард. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці також виявили відео, на якому зафіксовано запуск салюту в одному зі спальних районів міста.