Альтернатив ТЕЦ нема. Соратник Кличка спростував реальність розвитку малої генерації у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Альтернатив ТЕЦ нема. Соратник Кличка спростував реальність розвитку малої генерації у столиці
Київська ТЕЦ-5 взимку з дрону, 2019 рік
фото: Вікіпедія

Валентин Мондриївський: «Наразі стоїть головне завдання – відновити роботу теплогенерації»

Попри ризики нових ракетних обстрілів, Київ не має альтернативних джерел енергії, які могли б замінити потужність великих теплоелектроцентралей, щоб дати тепло у будинки Дарницького та Дніпровського району, де через критичні пошкодження ТЕЦ-4 опалювальний сезон завершився достроково ще у лютому. Про це заступник голови Київської міської держадміністрації та депутат Київради від «Удару» Валентин Мондриївський розповів у інтерв'ю «Главкому». 

«Наразі стоїть головне завдання – відновити роботу теплогенерації, зокрема, й ТЕЦ-4. Якщо вона запрацює – все буде добре», – зазначив Мондриївський.

Заступник голови КМДА зауважив, що масштаб Дарницького та Дніпровського районів за кількістю споживачів можна порівняти з такими містами, як Черкаси, Житомир та Львів разом узяті. Через таку величезну концентрацію абонентів перехід на малу генерацію у стислі терміни є технічно неможливим.

Водночас посадовець визнає, що ризики нових ракетних ударів по енергооб'єктах залишаються високими. «Тут вся надія на сили оборони та ППО. Але всього передбачити неможливо, бо це – війна. Крім відновлення ТЕЦ, альтернатив, які б забезпечували теплом такі великі райони, наразі немає. Це стратегічне питання, яке має обговорюватися не тільки в Києві», – наголосив Валентин Мондриївський.

Тезу про незамінність великих ТЕЦ підтверджує і колишній міністр енергетики Іван Плачков. В інтерв'ю «Главкому» він зазначив, що розмови про масову когенерацію або повну децентралізацію наразі не здатні вирішити проблему столиці. За словами ексміністра, до масштабних атак Київ і Київська область майже повністю забезпечували себе власною генерацією за рахунок ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницької ТЕЦ, які сумарно давали близько 1500 МВт. Паралельно працювало кільце підстанцій навколо міста, яке дозволяло отримувати електроенергію з інших регіонів. Після пошкоджень енергосистема збереглася, однак можливості транспортування електроенергії суттєво обмежені. 

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. Тож, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення.

Коментарі — 0

