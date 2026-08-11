Масовий мор риби на Київщині: влада повідомила про лабораторні дослідження

Ткаченко: Остаточну причину загибелі риби встановлять після отримання результатів лабораторних досліджень

У Борщагівській громаді на Київщині комісії Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби для лабораторних досліджень. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

Також, за даними Ткаченка, організовано збір і подальшу утилізацію загиблої риби.

«Встановлено, що під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Відповідні роботи задокументувала поліція. Наразі їх припинено, а потенційне джерело витоку ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Голова Київської обласної військової адміністрації додав: «На місцях організовано підвезення питної води. Через ризик подальшого поширення забруднення вниз за течією питання також буде розглянуто на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Бучанської РДА. Остаточну причину загибелі риби встановлять після отримання результатів лабораторних досліджень».

Нагадаємо, у водоймах Софіївської Борщагівки зафіксовано масову загибель риби та ознаки забруднення води. Наразі пляма забруднення поширюється у напрямку водойм Петропавлівської Борщагівки. До отримання результатів експертизи та офіційних роз'яснень місцева влада закликає мешканців суворо дотримуватися безпекових обмежень.

Як повідомлялося, у Борщагівській громаді зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію у трьох водоймах стався масовий мор риби. За попередніми даними, загинуло близько трьох тонн риби.