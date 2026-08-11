Тонни мертвої риби в трьох водоймах: на Київщині зафіксовано екологічну надзвичайну ситуацію

Місцеві служби помітили перші ознаки загибелі риби в одній із водойм, а наступного дня – ще у двох

У Борщагівській громаді на Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію – у трьох водоймах стався масовий мор риби. За попередніми даними, загинуло близько трьох тонн риби. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За словами Ткаченка, місцеві служби помітили перші ознаки загибелі риби в одній із водойм, а наступного дня – ще у двох. Фахівці профільних служб вже відібрали проби води, аби встановити джерело забруднення.

За однією з імовірних версій, причиною екологічного лиха міг стати витік стічних вод під час ремонтних робіт на одному з об’єктів у Києві, звідки забруднення потрапило до обласних водойм через мережу зливової каналізації.

«На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежений. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС. Тримаю ситуацію на контролі», – зазначив очільник Київської ОВА.

Нагадаємо, у водоймах Софіївської Борщагівки зафіксовано масову загибель риби та ознаки забруднення води. Наразі пляма забруднення поширюється у напрямку водойм Петропавлівської Борщагівки. До отримання результатів експертизи та офіційних роз'яснень місцева влада закликає мешканців суворо дотримуватися безпекових обмежень.