Київська електричка зупиняла рух через атаку РФ: як курсує нині

Поїзди курсують повним кільцем, однак із затримками 40–50 хвилин

Вранці 12 серпня рух поїздів Kyiv City Express у Києві та Київській області тимчасово призупиняли через підвищену загрозу обстрілу для столиці та регіону. Про це повідомили в офіційному каналі Київської кільцевої електрички, пише «Главком».

Рух поїздів зупинили за вказівкою моніторингових груп. Пасажирів закликали дотримуватися безпекових протоколів, під час зупинок та евакуації перебувати в укриттях або на безпечній відстані від залізничної інфраструктури.

О 6:57 Kyiv City Express повідомив про відновлення руху. Поїзди курсують повним кільцем, однак із затримками 40–50 хвилин.

Станом на 07:05 у столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські війська знову завдали ракетного удару по столиці. У Шевченківському районі міста пошкоджено житловий будинок, приміщення лікарні та складські приміщення.