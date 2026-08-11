Ділянку на березі озера Редькине передано під забудову. За справу взялася прокуратура

Надання земель прибережної захисної смуги у приватну власність законодавством не передбачено

Прокуратура через суд вимагає скасувати рішення Київради, яким земельну ділянку на березі озера Редькине віддали у приватну власність під будівництво. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Встановлено, що Київрада безплатно передала фізичній особі у власність для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована на Хуторі Редьки в Оболонському районі.

Ділянка знаходиться в прибережній захисній смузі озера Редькине – надання земель прибережної захисної смуги у приватну власність законодавством не передбачено.

«Відтак, реагуючи на порушення, прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання незаконним та скасувати рішення Київської міської ради, визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку та скасування державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі», – повідомили в прокуратурі.

Суд наклав арешт на спірну земельну ділянку.

Нагадаємо, у Києві державі повернули два причали на березі Дніпра в Подільському районі загальною вартістю 22,7 млн грн. Обвинувальний акт стосовно директора приватної компанії вже скерували до суду. У 2021 році посадовці приватної компанії за підробленими документами незаконно зареєстрували право власності на ці гідротехнічні споруди.