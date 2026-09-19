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Російський удар зруйнував великий склад зоотоварів на Київщині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російський удар зруйнував великий склад зоотоварів на Київщині
Наслідки російського удару по Київщині
фото: Suziria Group

На складі площею понад 8 тис. кв. м зберігалися товари відомих брендів для тварин

У ніч проти 19 вересня російські війська атакували склад мережі зоомаркетів MasterZoo у Київській області. Унаслідок удару об'єкт площею понад 8 тис. кв. м зазнав пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу дистриб'ютора зоотоварів Suziria Group.

«Вночі наш склад у Київській області був пошкоджений під час російської атаки. Наша команда була в укритті в той момент – постраждалих немає», – повідомила компанія. На місці працюють екстрені служби, які локалізують пожежу. Після завершення їхньої роботи компанія планує провести повну оцінку завданих збитків.

Suziria Group – українська сімейна група компаній, яка понад 30 років працює на ринку товарів для домашніх тварин. До неї входять Suziria Brands, Suziria Distribution та мережа зоомаркетів MasterZoo. Компанія також експортує власну продукцію. Станом на 2026 рік її бренди Savory, Priroda, SpecialOne, ProVet та BuddyBoo представлені у 13 країнах світу

У компанії зазначили, що протягом останніх кількох тижнів посилювали логістику, аби зробити роботу стійкішою. Попри наслідки атаки, Suziria Group планує якнайшвидше відновити роботу. Про подальші кроки партнерів поінформують після повної оцінки пошкоджень.

«Найважливіше – щоб наші люди були в безпеці. Ми знаємо, що попереду багато роботи, і наша команда готова до неї. Держава-агресор не зупинить нашу роботу», – наголосили у Suziria Group. 

Нагадаємо, протягом доби російські війська майже безперервно атакували Київщину безпілотниками. Наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах області. Зокрема, у Бучанському районі загорілася складська будівля на території офісно-логістичного комплексу. Через повторні повітряні тривоги рятувальникам доводилося переривати ліквідацію пожежі та відходити на безпечну відстань. 

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Теги: бізнес Київщина тварини

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