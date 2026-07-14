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Проїзд та штрафи у Києві з 15 липня: що потрібно знати киянам та гостям міста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Проїзд та штрафи у Києві з 15 липня: що потрібно знати киянам та гостям міста
Усі чинні пільги для окремих категорій пасажирів зберігаються
колаж: glavcom.ua

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки

З 15 липня у Києві змінюється вартість разового проїзду в метро та наземному комунальному транспорті. «Главком» розповідає, скільки тепер коштує одна поїздка, що буде з квитками, придбаними до підвищення тарифів, та хто має право на пільговий проїзд.

Зміст

Скільки коштує проїзд

Разовий проїзд у комунальному транспорті складає 30 грн. Нова вартість діє в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері. Водночас власники транспортних карток зможуть заощадити завдяки системі знижок – ціна однієї поїздки зменшується залежно від кількості придбаних поїздок.

Усі чинні пільги для окремих категорій пасажирів зберігаються. Пенсіонери та інші пільговики й надалі користуватимуться безкоштовним або пільговим проїздом. Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Для учнів безкоштовний проїзд зберігатиметься протягом навчального року, а під час літніх канікул вони оплачуватимуть 25% вартості.

Право на безплатний проїзд також мають:

  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи; 
  • люди з інвалідністю I, II, III груп; 
  • діти з інвалідністю; 
  • особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 
  • особи, які здійснюють догляд за людиною або дитиною з інвалідністю І групи;
  • інші категорії пільговиків. 

До того ж поїздки, які пасажири придбають до 14 липня включно, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Їхню вартість автоматично переведуть у грошовий еквівалент та зарахують на баланс транспортної картки. Надалі ці кошти можна буде використати для оплати проїзду вже за новими тарифами.

Як зекономити на проїзді?

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки.

Вартість поїздки:

  • до дев'яти поїздок – 30 грн;
  • 10-19 – 28,90 грн;
  • 20-29 – 27,80 грн;
  • 30-39 – 26,60 грн;
  • 40-49 – 25,50 грн;
  • 50 поїздок – 25 грн.
Проїзд та штрафи у Києві з 15 липня: що потрібно знати киянам та гостям міста фото 1
інфографіка: КМДА

Місячні проїзні квитки:

  • 46 поїздок – 1 088 грн;
  • 62 поїздки – 1 463 грн;
  • 92 поїздки – 2 156 грн;
  • 124 поїздки – 2 888 грн.

Також орієнтовно з 1 серпня запровадять пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин без обмежень.

Проїзд та штрафи у Києві з 15 липня: що потрібно знати киянам та гостям міста фото 2
інфографіка: КМДА

Для гостей столиці діятимуть безлімітні проїзні:

  • на 24 години – 375 грн;
  • на 48 годин – 563 грн;
  • на 72 години – 750 грн.

Ще одним способом зекономити є використання банківських програм лояльності, які регулярно оновлюються. Більшість великих українських банків щомісяця пропонують клієнтам обирати категорії кешбеку. Серед них нерідко є категорії «Транспорт» або «Таксі та метро». Якщо обрати таку категорію на початку місяця, можна автоматично повертати на картку від 2% до 10% від суми витрат на проїзд.

Також варто стежити за акціями платіжних систем Visa та Mastercard, які регулярно запускають спеціальні пропозиції зі знижками або додатковим кешбеком. Завдяки таким промо можна суттєво заощадити, зокрема під час поїздок у швидкісному метро Києва.

Графік роботи метрополітену

Потяги курсують з такими інтервалами:

  • у будні, в години пік – 3-4 хв, у міжпікові – 5-6,3 хв;
  • у вихідні – 6-7 хв.

Під час повітряної тривоги рух поїздів на наземній ділянці метро призупиняється.

Детальна інформація про час відкриття та закриття кожної станції метро на вхід і вихід наведена в інфографіці КМДА:

Проїзд та штрафи у Києві з 15 липня: що потрібно знати киянам та гостям міста фото 3
Проїзд та штрафи у Києві з 15 липня: що потрібно знати киянам та гостям міста фото 4
Проїзд та штрафи у Києві з 15 липня: що потрібно знати киянам та гостям міста фото 5

Штраф за проїзд без квитка

Згідно зі статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за безквитковий проїзд у міському громадському транспорті пасажир сплачує штраф, який у 20 разів перевищує вартість разової поїздки. У Києві він становив 160 грн.

Після підвищення тарифів на проїзд із 15 липня розмір штрафу також автоматично зросте. Якщо вартість однієї поїздки становитиме 30 гривень, сума стягнення може сягнути 600 грн. Водночас офіційного підтвердження нового розміру штрафу наразі ще не оприлюднено.

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Теги: Київ громадський транспорт метро ціни

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