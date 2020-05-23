У Китаї за добу не зареєстровано жодного нового випадку коронавірусу



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На сьогодні у Китаї було зареєстровано загалом 82 971 випадок коронавірусної хвороби

Це свідчить про те, що країна майже подолала епідемію

Протягом останніх 24 годин на материковій частині Китаю вперше не зафіксовано жодного нового випадку коронавірусної хвороби та жодного летального випадку.

Про це повідомляє TRT World.

«Китай повідомив про відсутність нових підтверджених випадків коронавірусу, а також летальних випадків та лише про два підозрювані випадки зараження протягом останніх 24 годин. Це свідчить про те, що країна майже подолала епідемію, що почалася в центральному промисловому місті Вухань», – йдеться у повідомленні.

Національна комісія з охорони здоров’я КНР заявила, що станом на п’ятницю в країні від Covid-19 лікуються 79 пацієнтів. Ще близько 376 осіб знаходяться в ізоляції для подальшого тестування на наявність хвороби, не виявляючи симптомів.

На сьогодні у Китаї було зареєстровано загалом 82 971 випадок коронавірусної хвороби, серед яких 4 644 летальних випадків.

Нагадаємо, станом на 8.00 23 травня у світі зареєстровано 5 млн 213 483 випадків Covid-19, за добу захворіли на коронавірус 110 205, вилікувалися понад 2 млн. Загалом кількість жертв коронавірусу досягла 338 тис. 225 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 301.

Як повідомлялося, Британія запровадить двотижневий карантин для усіх, хто прибуває в країну з-за кордону. Громадян повинні будуть заповнити онлайн-форму, у якій вказати інформацію про те, де вони будуть знаходитися на самоізоляції.

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