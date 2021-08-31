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    Війна проти електросамокатів. У Москві невідомий знешкодив відразу чотири сотні

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    Поліція розшукує зловмисника - Війна проти електросамокатів. У Москві невідомий знешкодив відразу чотири сотні
    Поліція розшукує зловмисника
    Фото: BBC news Україна

    Невстановлена особа пошкодила кілька сотень електросамокатів за допомогою мастильного матеріалу

    Невідомий обмазав солідолом електронні панелі 400 електросамокатів у центрі Москви. Про це повідомляє пресслужба МВС російськоі столиці.

    Повідомляється, що інцидент стався 26 серпня. Постраждали самокати сервісу Nine Bot Max Pro на Кримському валу і Ленінському проспекті Москви.

    Транспортні засоби належали двом різним шеринговоим компаніям, зокрема, Nine Bot Max Pro. Поліція почала перевірку.

    Зазначимо, що У Міністерстві інфраструктури України розробили та вже затвердили порядок користування персональним електротранспортом. Документ дає визначення цьому виду транспорту та визначає обов’язки користувачів.

    В обов’язках користувачів електротранспорту на дорогах є зобов’язання не перевищувати максимально допустиму масу, встановлену для переміщень на такому транспорті.

    Крім того, користувачам слыд дотримуватися всіх чинних законів і правил дорожнього руху, не використовувати свый транспорт під впливом алкоголю, наркотичних засобів тощо.

    Забороняється пересуватися проти напрямку руху, перевозити пасажирів, використовувати мобільні телефони та інші пристрої, їздити на несправному транспорті.

    Під час руху по тротуару користувач зобов’язаний не створювати перешкод для руху пішоходів та надавати їм перевагу у русі.

    Залишати електротранспорт можна у місцях, дозволених для паркування велосипедів, якщо для пішоходів залишається понад 2 метри для проходу. В інших місцях – якщо це не створює перешкод для інших учасників дорожнього руху.

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    Теги: Росія транспорт порушник електротранспорт
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    Війна проти електросамокатів. У Москві невідомий знешкодив відразу чотири сотні