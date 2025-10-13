В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують

Слідчі вже працюють над встановленням свідків інциденту

В Івано-Франківську поліція встановлює обставини конфлікту між невідомим чоловіком та двома неповнолітніми, які звернулися за медичною допомогою. Один з хлопців отримав удар по голові, інший – по обличчю. Після вчинення протиправних дій чоловік покинув місце події, і наразі його розшукують правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Івано-Франківщини.

За повідомленням поліції, інцидент стався біля одного з супермаркетів на вулиці Івана Павла ІІ. Двоє підлітків, 2009 та 2011 років народження, перебували на вулиці, коли до них підійшов незнайомець. Між ними виник конфлікт, у результаті якого чоловік завдав ударів хлопцям.

Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Слідчі вже працюють над встановленням свідків інциденту, перевіряють наявність відеокамер на місці події та продовжують розслідування.

Нагадаємо, у Києві на дитячому майданчику підлітки побили 13-річного школяра. Відповідне відео з’явилося у мережі.

На кадрах видно, як троє хлопців по черзі били школяра по обличчю. Поліціянти побачили ролик в інтернеті, до того із заявами до правоохоронців ніхто не звертався.