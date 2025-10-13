Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують
Правоохоронці розшукують кривдника
фото: Нацполіція

Слідчі вже працюють над встановленням свідків інциденту

В Івано-Франківську поліція встановлює обставини конфлікту між невідомим чоловіком та двома неповнолітніми, які звернулися за медичною допомогою. Один з хлопців отримав удар по голові, інший – по обличчю. Після вчинення протиправних дій чоловік покинув місце події, і наразі його розшукують правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Івано-Франківщини.

За повідомленням поліції, інцидент стався біля одного з супермаркетів на вулиці Івана Павла ІІ. Двоє підлітків, 2009 та 2011 років народження, перебували на вулиці, коли до них підійшов незнайомець. Між ними виник конфлікт, у результаті якого чоловік завдав ударів хлопцям.

Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Слідчі вже працюють над встановленням свідків інциденту, перевіряють наявність відеокамер на місці події та продовжують розслідування.

Нагадаємо, у Києві на дитячому майданчику підлітки побили 13-річного школяра. Відповідне відео з’явилося у мережі. 

На кадрах видно, як троє хлопців по черзі били школяра по обличчю. Поліціянти побачили ролик в інтернеті, до того із заявами до правоохоронців ніхто не звертався.

Теги: розслідування поліція конфлікт діти Івано-Франківськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автопригода трапилася 11 жовтня близько 22:00 в селі Майдан Ямницької територіальної громади
На Івано-Франківщині зіткнулись легковик та мікроавтобус: є постраждалі
Вчора, 08:04
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі: двоє загиблих, 12 поранених
6 жовтня, 02:19
Прокуратура через суд упередила можливе заволодіння комунальною земельною ділянкою у Дарницькому районі
Прокуратура завадила бізнесменові, який хотів привласнити у Києві землю вартістю 180 млн грн
30 вересня, 08:52
Фіналістів розподілили виконавиці Світлана Тарабарова та Alyona Alyona
Оголошені фіналісти Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
29 вересня, 10:58
Росія веде «повітряну розвідку» в «низьких районах», тобто поблизу аеропортів ФРН
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
24 вересня, 18:58
Мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді біля Медики
На кордоні з Польщею бус зіткнувся з поїздом – водій у лікарні
23 вересня, 11:05
Про мир лише через силу та нове покоління українців
Мир прийде тоді, коли...
19 вересня, 10:40
Підліток перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
17 вересня, 10:14
ЗСУ воюють, зокрема, завдяки оптиці Archer
НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів, і ніхто не поніс відповідальності, – експерт про скандал з «Арчер»
16 вересня, 14:30

Кримінал

В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують
В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують
Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд
Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК: що вирішив суд
На Харківщині чоловік під час сварки підірвав гранату: є загиблий
На Харківщині чоловік під час сварки підірвав гранату: є загиблий
У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки
У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки
Правоохоронці викрили дві наркомережі, що втягували дітей у збут нових наркотиків
Правоохоронці викрили дві наркомережі, що втягували дітей у збут нових наркотиків
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua