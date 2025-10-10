Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 жовтня

У Києві триває інтерактивна виставка Ukraine Wow

11-12 жовтня столиця запрошує на концерти, виставки, театральні прем’єри та стендапи. Зокрема, у Музеї історії міста Києва триває виставка «Іван Марчук. Пробудження», а у музеї Ханенків розпочався проєкт «Африка: директ». У «Вʼяві» просто неба виступить Ірина Білик, у КВЦ «Парковий» – одразу троє зірок: Shumei, Alekseev і Vlad Darwin. А для шанувальників прогулянок на свіжому повітрі триває виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі.

«Главком» зібрав для вас найцікавіші події, які відбудуться у Києві 11-12 жовтня.

Зміст

Музеї

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

до 12 жовтня – Третє українське бієнале цифрового та медіа мистецтва – UBiennale 2025«Поле Пам’яті. Час Відновлення»;

11-12 жовтня – виставка «Позивний: Художник»:

11 жовтня, 15:00 – лекція та майстер-клас «Ігри сімейства tafl: історія та практика».

Виставка «Коля Новіков: ізгой, бунтар, художник-геній»

Виставка «Коля Новіков: ізгой, бунтар, художник-геній» – проєкт про митця, який ще за життя став одеською легендою. Від самого народження Коля Новіков мав боротися за життя. Злидні, вбивство нацистами матері, батько, який втратив на війні обидві ноги, смерть сестри в дитбудинку, занурення в кримінальний світ, арешти. Лейтмотивом виставки є вічний вимушений бунт Новікова проти системи, що не приймала його ні як митця, ні як особистість.

«Цей виставковий проєкт демонструє, як потужно ідеали свободи та незалежності можуть проявлятися через мистецтво, створене поза суспільно визначеними рамками. Спонукаємо аудиторію до роздумів про художника, який зумів об’єднати в собі любов до світу і водночас неприйняття його правил», – підкреслює генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха.

Виставка має кілька тематичних блоків – «Бунт чи свобода», «Міф і легенда», «Жінка», «Одеса як контекст і натхнення» – кожен з яких символізує важливі етапи життя Миколи Новікова.

Коли: 11-12 жовтня, 12:00-19:00

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 1 поверх.

12 жовтня, 10:30 – онлайн-зустріч «Баран-баран-буц»;

12 жовтня, 13:00 – прогулянка садибою «Та тут же жив Грушевський!»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 2 листопада – виставка молодих українських художниць Landentity;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

На замовлення – лекція «Внесок євреїв у розвиток світового фотомистецтва».

Виставка монотипій Альберта-Лейзера Фельдмана «Образи Шолом-Алейхема»

Виставка художника, психолога, ізотерапевта, який майстерно поєднує духовні, культурні й людяні виміри у своїй творчості, Альберта-Лейзера Фельдмана – це 50 унікальних монотипій, кожна з яких є ніби відбитком душі старого штетлу, його гумору, болю, світла і мудрості.

Монотипія – техніка, що поєднує живопис і випадковість, контроль і натхнення. Саме вона стала ідеальною мовою для передачі духу Шолом-Алейхема – письменника, який бачив людство крізь призму доброти, самоіронії й віри в диво. У роботах Фельдмана постають образи єврейських містечок, знайомі типажі, невловимі емоції, відчуття дому та туги за втраченою гармонією. Це не ілюстрації до текстів – це візуальні відлуння, що живуть у підсвідомості поколінь.

Альберт-Лейзер Фельдман – сучасний українсько-ізраїльський художник, доктор психології, суспільний діяч, засновник Інституту розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр. Його творчість вирізняється глибоким символізмом, поєднанням духовності, філософії й інтуїтивного експресіонізму.

Коли: з 9 жовтня по 9 листопада

Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема, вул. Велика Васильківська, 5.

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

Майстер-клас з ручного ткацтва «Мистецтво текстилю, вишивки і костюма»

Майстер-клас проведуть студенти та викладачі Кафедри мистецтва текстилю, вишивки та костюма факультету декоративно-прикладного мистецтва Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Захід відбудеться в рамках виставкового проєкту

Коли: 11 жовтня, 14:00, обов’язковий попередній запис.

Місце проведення: вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Тематична екскурсія «Козацька Покрова в Музеї гетьманства»

На основі музейної колекції ікон Покрови Богородиці завідуюча відділом експозиції Мирослава Павлишин розповість як образ Покрови Богородиці став національною іконою, які козацькі ікони відомі до сьогодні та про традиції козацьких ікон від часів розквіту козацтва до правління останнього гетьмана Павла Скоропадського.

Коли: 11 жовтня, 12:00

Місце проведення: Музей гетьманства, вул. Спаська 16-Б (ст.м. Контрактова площа).

Екскурсія «Корифеї українського театру» – на замовлення;

Екскурсія «Лесь Курбас – людина, яка була театром» – на замовлення;

Оглядова екскурсія «Історія українського театру і музики» – на замовлення.

Художня виставка «Кольори думок»

На виставці представлено роботи професорів Київського національного університету технологій та дизайну Калини Пашкевич, Євгенія Гули, Алли Осадчої, Оксани Мазніченко та Олександра Васильєва.Та роботи студентів КНУТД і учнів «Студії живопису» Печерського району Києва.

Мистецькі роботи студентів – це картини, які були створені творчою молоддю Київського національного університету технологій та дизайну в процесі навчання. Вони слугують для демонстрації їхніх знань, навичок, уяви та естетичного сприйняття. Такі роботи являють собою курсові, дипломні проєкти та участь у творчих конкурсах, що є важливим складником їхньої освіти та професійного розвитку.

Коли: до 17 жовтня, 16:00-17:00

Місце проведення: Музей Марії Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

до 10 травня 2025 року – віртуальна ЗD виставка «Іван Гончар. Збирач».

до 19 жовтня виставка «Жайворонкові небеса»;

до 1 грудня – виставка «Пилип Орлик. Шлях гетьмана».

до 30 жовтня – виставка марок «Чарівний світ людських захоплень».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

11 жовтня, 17:00 – вистава «Вокзал на трьох»;

12 жовтня, 17:00 – вистава «Королева детектива».

11 жовтня, 14:00 – перформанс-експеримент «онлайн-картина» від української режисерки, перформерки Наталії Дніпренко у рамках виставки «Кров з молоком».

12 жовтня, 13:00 – кураторська екскурсія «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

12 жовтня, 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Терещенківська, 9»;

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Невизначений простір» Дмитра Доценка

Відвідайте проєкт, де старі орієнтири зникли, а нові ще формуються. Тут немає готових висновків, лише можливість спільного творення сенсів через ваш внутрішній діалог.

«Простір невизначеності» стає метафорою сучасного досвіду – життя у стані постійних змін, де невідоме перестає бути лише викликом і перетворюється на ресурс. Тут не даються остаточні висновки, натомість з’являється можливість для внутрішнього діалогу, у якому глядач стає співтворцем сенсів.

Коли: 10 жовтня по 2 листопада

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Африка: директ»

Виставка «Африка: директ» – перший музейний проєкт доби незалежності України, присвячений історичній та культурній спадщині Африки.

Серцем виставки стала приватна колекція Тетяни Дешко та Андрія Клепікова – українських фахівців у царині публічного здоров’я, учасників програм глобальної співпраці у боротьбі з інфекційними хворобами. За понад 20 років робочих поїздок різними регіонами Африки Андрій і Тетяна сформували цінне розмаїте зібрання. Потреба поділитися своєю любов’ю до Африки привела подружжя до Музею Ханенків. За задумом колекціонерів, після завершення виставки більшість представлених артефактів стане національним надбанням України.

Цінні взірці автентичної африканської зброї надав для проєкту Національний музей історії України.

«Африка: директ» має на меті стати поштовхом до глибшого знайомства з історичними пластами та культурними явищами країн Африки. Виставка зосереджується на складних і важливих темах: історія Африки, релігійні й культурні традиції африканських країн, колоніальні стереотипи, шлях деколонізації знання та музейної мови.

Коли: з 10 жовтня 2025 року до середини січня 2026 року.

Місце проведення: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17.

12 жовтня, 13:00 – кураторська екскурсія виставкою «На фестини до Києва: смачна історія крізь віки».

Виставка «Дарницька фортеця»

Виставка присвячена обороні столиці у лютому-березні 2022 року. Відвідувачі побачать на власні очі, як запекла оборона Києва, що за планами ворога мала тривати лише кілька днів, стала прикладом стратегічної перемоги. Та дізнаються про ключову роль 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ та 126 батальйону Дарницького району, які стали надійним щитом столиці.

На виставці представлені унікальні матеріали з Київської оборонної операції: фотографії, відео та артефакти з місць боїв. Серед експонатів – контейнер від українського протитанкового комплексу «Стугна-П», з якого було знищено перший російський танк під Скибином.

Коли: середа – неділя з 11:00 до 18:00.

Місце проведення: Музей окупації Києва, вул. Дениса Антіпова 49/1.

Театри

11 жовтня, 14:00 авторська екскурсія Оксани Пурик «За лаштунками Молодого»;

11 жовтня, 18:00 – вистава «Зілля»;

11 жовтня, 18:00 – вистава «Звір»;

12 жовтня, 18:00 – вистава «Зілля»;

12 жовтня, 18:00 – вистава «Зрада»;

Вистава «Зрада»

Зрада себе веде до зради інших – і шлях цей незворотний. Як у «Божественній комедії» Данте, герої, що виправдовують брехню, приречені зануритися в її крижані глибини. Вони заплющують очі на правду, допоки не втрачають самих себе.

Сковані власними обманами, вони завмирають, не здатні ні вирватися, ні зізнатися. Чи можна довіряти комусь, якщо зрадив самого себе?

«Зрада» – це не просто історія про любовний трикутник, а безжальна анатомія брехні, що перетворює людину на тінь самої себе.

Коли: 12 жовтня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Дитячий простір «У світі казок»:

11 жовтня – вистава «Каракулі Каракуля»;

12 жовтня – вистава «Дюймовочка».

11 жовтня, 14:00 – вистава «Пристрасті дому пана Г.П.»;

11 жовтня, 18:00 – вистава «Я чекаю тебе, коханий!?»;

12 жовтня, 14:00 – вистава «Пристрасті дому пана Г.П.»;

12 жовтня, 18:00 – вистава «В Португалії зараз тепло».

У Португалії зараз тепло»

Відомий сучасний український драматург Олександр Володарський, який працює у різних жанрах, у 2023 році написав трагікомедію «В Португалії зараз тепло» – життєву, реалістичну п'єсу про війну, сьогодення України, історію життя сільських сусідів: подружжя Шпаків та їх сусідки Галі. Комічний і щирий сюжет п'єси сприймається сміхом зі сльозами, торкається самих глибин наших сердець. Постановка про сьогодення українців з гумором і сумом, про те, як ми існуємо вдома і що відчуваємо.

Київський академічний театр «Колесо» бере до репертуару нові п'єси драматургів, що не йдуть в інших театрах України. Постановка «В Португалії зараз тепло» є першопрочитанням п'єси Олександра Володарського.

Вистава брала участь в І Всеукраїнському театральному фестивалі «Драма сьогодення» (м. Ужгород, Україна, 2024), у фестивалі «K.I.T.» (Креативність. Індивідуальність. Толерантність) (м. Штутгарт, Німеччина, 2024), в XXXV Міжнародному театральному фестивалі «Золотий Лев» (м. Львів, Україна, 2024), у XXVII Міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена Таврії» (м. Херсон, Україна, 2025).

Коли: 12 жовтня, 18:00

Місце проведення: Київський академічний театр «Колесо», Андріївський узвіз, 8.

Концерти

Три Концерти в один вечір: Shumei, Alekseev, Vlad Darwin, в рамках фестивалю Diva

11 жовтня 2025 року у КВЦ «Парковий» відбудеться концерт Shumei, Alekseev, Vlad Darwin у Києві. Непересічна подія, яка стане справжнім подарунком для всіх шанувальників сучасної української музики. Три концерти зірок відбудеться у рамках фестивалю DIVA.

Shumei – один з головних хітмейкерів української музичної сцени. Alekseev - популярний співак, з досвідом виступу на конкурсі «Євробачення». Vlad Darwin – співак і автор пісень для численних українських зірок.

Коли: 11 жовтня

Місце проведення: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16А.

Ірина Білик з великим концертом просто неба у «В’ява»

12 жовтня 2025 року у культурному просторі «Вʼява» відбудеться концерт Ірини Білик у Києві. Репертуар Білик – це діамантова колекція саундтреків з життя не одного покоління.

Коли: 12 жовтня, 19:00

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Женя Коротков. Сольний Стендап

11 жовтня відбудеться другий сольний концерт Жені Короткова «Мамина квіточка» – це смішна й водночас чуттєва рефлексія про взаємодії з жінками від дитинства до сьогодення, про перипетії від яких хочеться і сміятися, і плакати. Це стендап про повернення додому і пошук дому всередині себе. Важкі теми, які викликають тривожність, страх чи сум, в цьому концерті стануть смішними, як після закляття «рідікулюс».

Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

Коли: 11 жовтня, 16:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Stand Up Aperitivo

Stand Up Aperitivo – вишуканий вечір гумору. У суботу, 11 жовтня, на сцені розкішного ресторану Boho виступатимуть справжні зірки українського стендапу: Макс Давиденко, Дмитро Тютюн та Макс Вишинський.

Коли: 11 жовтня, 17:00

Місце проведення: Boho, вулиця Івана Федорова, 4, Київ.

Виставка Ukraine WOW

Прогулятися пшеничним полем під українським небом. Побачити унікальні експонати: 20-метровий козацький човен-чайку, шаблю Івана Мазепи, меч доби Київської Русі та великі українські вау часів незалежності України, зокрема «Золотий м’яч» Андрія Шевченка, чемпіонський пояс Олександра Усика, статуетки «Євробачення», Нобелівську премію та «Оскар». Політати у віртуальній реальності над Бакотою, Сивашем і Карпатами, потрапити у рожевий вагон, на фінальну репетицію «Ребелії» від МУР та у декорації «Конотопської відьми». Усе це та багато іншого можна буде зробити на Ukraine WOW.

16 фото На весь екран





























Виставка Ukraine WOW фото: Ukraine WOW/Facebook

Мета Ukraine WOW – занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього. Щоб кожна людина, яка прийде на виставку, відчула причетність до видатних українців минулого та гордість за те, як попри велику війну відбуваються вау сучасні. Зрозуміла, що вау – це дієслово, яке творить кожен із нас.

Частину коштів із продажу квитків перекажуть на підтримку українських музеїв.

Коли 10 жовтня – 9 листопада

Місце проведення: Київський центральний залізничний вокзал, виставковий простір на 14-й колії, Вокзальна площа, 1.

Виставка хризантем «Зодіаки» на Співочому полі

У столичному парку Співоче до 26 листопада триває тематична виставка квіткових інсталяцій із хризантем. Цьогорічна тема – «Знаки Зодіаку».

За інформацією організаторів, на локації висаджено десятки тисяч квітів, а загалом буде представлено понад 12 масштабних інсталяцій, присвячених астрологічним знакам. Інсталяції стануть частиною великої стилізованої локації з фотозонами, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку для дорослих і дітей. Гостям також підготували астропрогноз для кожного знаку зодіаку.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний.

Коли: з 12 вересня по 26 жовтня, 10:00-20:00

Місце проведення: Співоче поле, вул. Лаврська, 31.