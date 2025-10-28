Головна Київ Новини
Перший демократичний керівник Київради розказав, хто зніс першого Леніна у Києві ще у 1991 році

Демонтаж монумента з Леніним на площі Жовтневої революції в Києві. Вересень 1991 року
фото: Олена Насирова

Олександр Мосіюк: Омельченко організував усю практичну частину демонтажу: знайшов будівельну організацію та японський кран…

Перший демонтаж пам’ятника Леніну в Києві 12 вересня 1991 року був справжнім трилером і відбувся попри спротив центральної влади та сутички в місті. Про це в інтерв’ю проєкту «Києве мій» розповів в.о. голови Київради 1990–1991 років Олександр Мосіюк.

За словами Мосіюка, рішення про знесення монумента ухвалив очолюваний ним виконком Київради після провалу ГКЧП.  

Попри бійки та тиск, депутати підтримали ініціативу і фактично пішли проти позиції Москви. «Виконання доручили Олександру Омельченку (Київський міський голова з 30 травня 1996 по 14 квітня 2006 року, у 1991 році – заступник голови виконкому Київської міської ради народних депутатів – «Главком»), який тоді був моїм заступником. Фактично я повернув його в політику. Омельченко організував усю практичну частину демонтажу: знайшов будівельну організацію та японський кран для розрізання монумента, який важив понад 100 тонн. Його розрізали і вивезли», – розповів екскерівник Київради.

Мосіюк наголосив, що саме наявність незалежної міської влади тоді дозволила Києву ухвалювати рішення, які йшли всупереч волі центру. Зокрема, Київрада скасувала проведення військового параду 7 жовтня на честь «Жовтневої революції» на Хрещатику, а також розпочала українізацію столичних шкіл. 

«Щороку 7 жовтня проводили військовий парад «на честь Жовтневої революції» на Хрещатику. Я розумів, що за командою з Москви його планують провести знову. Так і сталося: військові заявили, що мають розпорядження Горбачова», – пригадав екскерівник Київради.

За словами Мосіюка, на виступі в парламенті він наголосив, що проведення параду може призвести до сутичок у місті. Після його виступу частина депутатів почала тупотіти ногами, кричати, засідання закрили, не ухваливши жодного рішення. Уряд вимагав від Київради визначитися. Поліція, з огляду на ризик кровопролиття, підтримала позицію міста, це рішення було вирішальним. Екскерівник Київради зазначив, що скасувати парад було нереально, тому було ухвалено рішення перенесли його на площу Перемоги, подалі від центру міста. Там, за словами Мосіюка, марширували лише солдати.

Інтерв’ю проєкту «Києве мій» виходять в рамках партнерського проєкту «Голки» та «Главкома».

«Києве мій» – проєкт, покликаний згуртувати спільноту Києва, задля формування ідентичності киян і їхнього розуміння важливості збереження культурної та історичної спадщини столиці та її зелених зон. Ця спільнота зрештою має впливати на владу, аби зберегти наш Київ та впливати на розвиток міста.

Нагадаємо, у серпні 2025 року у селі Рудківці Новоушицького району демонтували останнє погруддя Володимира Ульянова (Леніна), яке залишалося на підконтрольній уряду України території. Демонтаж відбувся після звернення активістів до місцевої влади.

