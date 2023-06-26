Киянин спорудив бункер за $20 тис: який він має вигляд (фото)

Бункер може вмістити до 15 людей, і у ньому є все необхідне для того, аби перечекати загрозу

Киянин Кирило Барашков за власні кошти збудував бункер під своєю ділянкою, а встановивши двері із кодовим замком повідомив його усім сусідам, аби вони могли теж сховатися у разі небезпеки. Про це пише видання Bird in Flight.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми з родиною живемо у приватному секторі, тут немає жодних підземних укриттів, як у спальних районах чи в центрі міста. Тому я вирішив побудувати власний бункер для себе і наших сусідів прямо на вулиці», – пояснює ідею Барашков.

Бункер проєктував виконроб, старий знайомий Барашкова. Він довго воював, допоки його не комісували через поранення. Бункер він споруджував зі знанням справи. Конструкція зовсім проста: це одне приміщення на дванадцять квадратних метрів і підсобка на три метри. Вони опущені на п’ять метрів під землею – викопували екскаватором. Згори – два метри армованого бетону. Стіни обшиті вагонкою і дерев’яними панелями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 фото На весь екран





«Будувати його я почав у жовтні, під час активних атак на Київщину, а завершив у грудні. Працювало четверо людей. Хотілося ще швидше, бо в мене вагітна дружина і двоє дітей – було страшно за їхнє життя. Затримки у будівництві ставалися тільки через погоду. Довелося це робити у холод – північні «друзі» не лишили нам іншого вибору», – зазначає киянин.

Усередині киянин облаштував приміщення так, щоб було максимально затишно, тепло, аби тут могли сидіти діти. Поставив м’який диван, кушетку, стільці. «Коли родина у від’їзді, я спускаюся сюди ночувати, щоб уже не бігати під час тривог. Спиться як у барокамері: ні світла, ні звуків. І спокійно», – коментує власник сховища.

Для тепла встановив камін. Він безпечний, це сучасний закритий камін зі скляними дверцятами. Вентиляція зроблена як належить, йде двома шляхами: чисте повітря надходить одним, а іншим – виводяться продукти згоряння. Є запас питної води і маленький біотуалет, що комфортно, коли люди знаходяться у бункері протягом тривалого часу.

Сховище обійшлося в $20 тис. Бункер може вмістити до 15 людей. Барашков зробив кодовані двері та розіслав код усім сусідам

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас є свій чат – тож вони приходять сюди, коли хочуть. Звичайно, не всі спускаються в укриття, та людей просто гріє думка, що їм є куди йти. У нас свого роду закрите ком’юніті, тож місцеві відреагували на цей проєкт максимально позитивно. Я часто бував у Ізраїлі і знаю, що там укриття у житлі взагалі обов’язкові. У будь-якому випадку бункер був створений як об’єкт соціальної інфраструктури», – підсумував Кирило Барашков.

Пояснює, що жодні документи не оформлював; бо якби це робив, то досі не закінчив будівництво. Ділянка у приватній власності, тож може робити на своїй території що захоче. «А якщо в когось є претензії, нехай прийде і розкаже, що я під час війни не можу облаштувати бункер для людей», – зазначив він. Після перемоги власник уже знає подальшу долю сховища. Кирило Барашков планує облаштувати в приміщенні бункера чоловічий клуб.