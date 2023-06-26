Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянин спорудив бункер за $20 тис: який він має вигляд (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Киянин спорудив бункер за $20 тис: який він має вигляд (фото)
Киянин Кирило Барашков знайшов варіант, як убезпечити себе, та свою родину
фото: Bird in Flight

Бункер може вмістити до 15 людей, і у ньому є все необхідне для того, аби перечекати загрозу

Киянин Кирило Барашков за власні кошти збудував бункер під своєю ділянкою, а встановивши двері із кодовим замком повідомив його усім сусідам, аби вони могли теж сховатися у разі небезпеки. Про це пише видання Bird in Flight.

«Ми з родиною живемо у приватному секторі, тут немає жодних підземних укриттів, як у спальних районах чи в центрі міста. Тому я вирішив побудувати власний бункер для себе і наших сусідів прямо на вулиці», – пояснює ідею Барашков.

Бункер проєктував виконроб, старий знайомий Барашкова. Він довго воював, допоки його не комісували через поранення. Бункер він споруджував зі знанням справи. Конструкція зовсім проста: це одне приміщення на дванадцять квадратних метрів і підсобка на три метри. Вони опущені на п’ять метрів під землею – викопували екскаватором. Згори – два метри армованого бетону. Стіни обшиті вагонкою і дерев’яними панелями.

3 фото
На весь екран

«Будувати його я почав у жовтні, під час активних атак на Київщину, а завершив у грудні. Працювало четверо людей. Хотілося ще швидше, бо в мене вагітна дружина і двоє дітей – було страшно за їхнє життя. Затримки у будівництві ставалися тільки через погоду. Довелося це робити у холод – північні «друзі» не лишили нам іншого вибору», – зазначає киянин.

Усередині киянин облаштував приміщення так, щоб було максимально затишно, тепло, аби тут могли сидіти діти. Поставив м’який диван, кушетку, стільці. «Коли родина у від’їзді, я спускаюся сюди ночувати, щоб уже не бігати під час тривог. Спиться як у барокамері: ні світла, ні звуків. І спокійно», – коментує власник сховища.

Для тепла встановив камін. Він безпечний, це сучасний закритий камін зі скляними дверцятами. Вентиляція зроблена як належить, йде двома шляхами: чисте повітря надходить одним, а іншим – виводяться продукти згоряння. Є запас питної води і маленький біотуалет, що  комфортно, коли люди знаходяться у бункері протягом тривалого часу.

Сховище обійшлося в $20 тис. Бункер може вмістити до 15 людей. Барашков зробив кодовані двері та розіслав код усім сусідам 

«У  нас є свій чат – тож вони приходять сюди, коли хочуть. Звичайно, не всі спускаються в укриття, та людей просто гріє думка, що їм є куди йти. У нас свого роду закрите ком’юніті, тож місцеві відреагували на цей проєкт максимально позитивно. Я часто бував у Ізраїлі і знаю, що там укриття у житлі взагалі обов’язкові. У будь-якому випадку бункер був створений як об’єкт соціальної інфраструктури», – підсумував Кирило Барашков.

Пояснює, що жодні документи не оформлював; бо якби це робив, то досі не закінчив будівництво. Ділянка у приватній власності, тож може робити на своїй території що захоче. «А якщо в когось є претензії, нехай прийде і розкаже, що я під час війни не можу облаштувати бункер для людей», – зазначив він. Після перемоги власник уже знає подальшу долю сховища. Кирило Барашков планує облаштувати в приміщенні бункера чоловічий клуб.

Читайте також: Повітряні сили повідомили, яким шляхом Іран постачає Росії «шахеди»
Теги: укриття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість робіт за контрактом $430 тис.
Кремль терміново будує бомбосховище у головній лікарні Москви
31 травня, 10:34
У ніч на 1 червня під час ракетної атаки у столиці загинуло троє людей. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки, але двері були зачинені
Як вижити в затяжній війні та перемогти
4 червня, 21:00
Кличко і Камишін оглядають укриття в столиці
Проблеми з укриттями у Києві. Кличко на пальцях пояснив, із кого треба про все питати
4 червня, 19:53
Київ минулого та цього року виділив районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів
Укриття в Києві: результати інспекції
5 червня, 08:55
Результати інспекції укриттів у Києві
Скандал з укриттями в столиці: для киян стала доступною нова функція
5 червня, 11:06
Зупинка матиме футуристичний дизайн
У Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера (фото)
12 червня, 17:28
Офіс президента хоче прибрати Віталія Кличка з посади голови КМДА
План Банкової зі зняття Кличка посипався – експерт
14 червня, 19:53
Делегація ПАР перебуває з візитом у Києві
Російська ракетна атака загнала мирну місію ПАР в укриття
16 червня, 13:42
Романа Ткачука підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці
Трагедія біля укриття. Суд обрав запобіжний захід посадовцю КМДА
21 червня, 12:42

Новини

Киянин спорудив бункер за $20 тис: який він має вигляд (фото)
Киянин спорудив бункер за $20 тис: який він має вигляд (фото)
«Воевать грех». Суд покарав оголеного киянина за прогулянку Маріїнським парком
«Воевать грех». Суд покарав оголеного киянина за прогулянку Маріїнським парком
Ракетна атака на Київ: загинуло подружжя членів клубу історичної реконструкції (фото)
Ракетна атака на Київ: загинуло подружжя членів клубу історичної реконструкції (фото)
Кличко неоднозначно відреагував на можливе призначення Кіма головою КМВА
Кличко неоднозначно відреагував на можливе призначення Кіма головою КМВА
Вибухи пролунали на Київщині
Вибухи пролунали на Київщині
Машини «пливуть»: столиця оговтується після потужної бурі
Машини «пливуть»: столиця оговтується після потужної бурі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
31K
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
16K
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
16K
Жорстока сутичка працівників СБУ на Закарпатті: у бійці постраждав генерал
14K
Слабкість Путіна та хабар Пригожину: заколот у Росії на обкладинках світових ЗМІ (фото)
14K
Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту