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Укриття в Києві: результати інспекції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Укриття в Києві: результати інспекції
Київ минулого та цього року виділив районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів
фото ілюстративне

Щодо глав районів з найгіршими показниками щодо укриттів будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень

У Києві вже перевірили понад 1600 укриттів комісією в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста в усіх районах Києва станом на ранок 5 червня. Про це звітує мер Києва Віталій Кличко

«Місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів. Перевірка триває», – йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень.

Аналогічні дані сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну.

Укриття в Києві: результати інспекції фото 1
Укриття в Києві: результати інспекції фото 2

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

Сьогодні, 3 червня, суд обрав запобіжний захід підозрюваним – трьом посадовцям та охоронцю.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

Читайте також: Кличко заїхав без попередження оглянути укриття, на які скаржились кияни (відео)

Теги: укриття Київ війна Віталій Кличко

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