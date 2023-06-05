Укриття в Києві: результати інспекції
Щодо глав районів з найгіршими показниками щодо укриттів будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень
У Києві вже перевірили понад 1600 укриттів комісією в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, представників райдержадміністрацій та служб міста в усіх районах Києва станом на ранок 5 червня. Про це звітує мер Києва Віталій Кличко
«Місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів. Перевірка триває», – йдеться в повідомленні.
За результатами перевірки, щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень.
Аналогічні дані сьогодні зранку на нараді комісія надала міністру міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.
Сьогодні, 3 червня, суд обрав запобіжний захід підозрюваним – трьом посадовцям та охоронцю.
До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.
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