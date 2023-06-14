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План Банкової зі зняття Кличка посипався – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
План Банкової зі зняття Кличка посипався – експерт
Офіс президента хоче прибрати Віталія Кличка з посади голови КМДА
фото з відкритих джерел

Експерт не виключає, що в Офіс презижента ще спробують зняти Кличка з голови КМДА

План Банкової з «відпрацювання Кличка» посипався, політична тема Києва провалюється, хоча група з «відпрацювання Кличка» в Офісі президента працює на повну силу. Про це повідомив у Facebook політичний експерт Володимир Цибулько.

«В Офісі президента істерика. Вчора було засідання на чолі з Подоляком. Тема: посилити «відпрацювання» Кличка, бо політична тема Києва провалюється. У групи з «відпрацювання» Кличка залишається трохи більше доби, щоб вигадати нову історію проти очільника Києва. Інакше «винести певні рішення в п’ятницю 16 червня» вдасться лише стосовно Попка, який провалив операцію по Кличку», – заявив Цибулько.

За словами експерта, до групи в Офісу президента з «відпрацювання Кличка» увійшли «куратори» по медіа та силовиках. Очолює її Рена Назарова. Планувалося: 1. Медійно повісити на Кличка всі занедбані бомбосховища. 2. Послати з перевіркою по підвалах міністра Камишіна, щоб він потім розповів, як Кличко все провалив. 3. Зарядити проти мера голів РДА, які лобійовані «слугами» і напряму підпорядковані Президенту. 4. На базі виходів в медіа дати «фас» силовикам. 5. «Винести певні рішення в п’ятницю, 16 червня». Це цитата Камишіна, якому пообіцяли місце голови Київської міської військової адміністрації, замість Попка.

«Військову адміністрацію поки очолює Попко, який мав єдину «військову» функцію – перетягнути вплив на Київ від Кличка на себе. Попко, як і його попередник, з цим не впорався. Питання готовності укриттів провалив. Тому на це місце розглядають Камишіна», – повідомив Цибулько.

Він зазначив, що план групи посипався, коли медіа та активісти промоніторили відкриту систему закупівель Prozorro.

«В ній – шок-контент. Голови районів Києва від «Слуги народу», які мали відремонтувати та обладнати укриття, по-своєму зрозуміли витрату коштів на облаштування бомбосховищ. А коштів, нагадаю, Київ їм виділив у розмірі 1,2 млрд грн. Куди саме витрачені кошти, видно із повідомлень в медіа: голови районів від «слуг» закупили 2 сковорідки за 1,5 млн грн, трошки барабанів на 900 тисяч гривень для зняття стресу, саджанці на 6 млн грн як товар військового призначення. Ну і так далі», – нагадав Цибулько.

Експерт не виключає, що в ОП ще спробують зняти Кличка з голови КМДА.

«Єдине, що не виключаю – це рішення по-бєспрєделу: втупу зняти Кличка з КМДА. Тоді офіс матиме політичного конкурента не лише в особі мера, а й усіх киян. Бо вони навряд зрозуміють, чому «слуги» гуляють на їх гроші, а цапом відбувайлом намагаються зробити обраного міського голову», – резюмує Цибулько.

Теги: Віталій Кличко бомбосховища укриття

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