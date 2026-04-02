Киянка, яка шпигувала за об’єктами ЗСУ, проведе за ґратами 15 років

Прокурори довели в суді, що жінка була завербована представниками ФСБ РФ

Ворог використовував дані, надіслані зрадницею, для коригування обстрілів столиці

Дніпровський районний суд столиці виніс вирок киянці, яка шпигувала за Силами оборони на користь агресора. Найближчі 15 років зрадниця проведе за ґратами з повною конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора та Службу безпеки України.

Прокурори довели в суді, що жінка була завербована представниками ФСБ РФ. Упродовж 2025 року вона систематично об’їжджала Київ, здійснюючи приховану фото- та відеофіксацію дислокації підрозділів ЗСУ,

стратегічних військових об’єктів та геолокацій для підготовки майбутніх ракетних ударів та атак дронів.

Отримані координати та медіафайли вона оперативно пересилала своєму куратору через месенджер Telegram. За даними слідства, ворог використовував ці дані для коригування обстрілів столиці.

Правоохоронці затримали зрадницю «на гарячому» під час виконання чергового завдання в межах міста. У її мобільному телефоні кіберфахівці СБУ виявили неспростовні докази: переписку з кадровим співробітником ФСБ, координати цілей та архів відзнятих матеріалів.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києва жінку визнано винною у державній зраді та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою без права внесення застави.

«Главком» писав, що Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну агентку ФСБ, яка шпигувала для ворога у Київській та Харківській областях. Повідомляється, що зловмисниця збирала координати підрозділів Сил оборони та шпигувала за маршрутами військових ешелонів.