Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянка, яка шпигувала за об’єктами ЗСУ, проведе за ґратами 15 років

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Прокурори довели в суді, що жінка була завербована представниками ФСБ РФ
фото: Офіс генерального прокурора

Ворог використовував дані, надіслані зрадницею, для коригування обстрілів столиці

Дніпровський районний суд столиці виніс вирок киянці, яка шпигувала за Силами оборони на користь агресора. Найближчі 15 років зрадниця проведе за ґратами з повною конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора та Службу безпеки України.

Прокурори довели в суді, що жінка була завербована представниками ФСБ РФ. Упродовж 2025 року вона систематично об’їжджала Київ, здійснюючи приховану фото- та відеофіксацію дислокації підрозділів ЗСУ, 
стратегічних військових об’єктів та геолокацій для підготовки майбутніх ракетних ударів та атак дронів.

Отримані координати та медіафайли вона оперативно пересилала своєму куратору через месенджер Telegram. За даними слідства, ворог використовував ці дані для коригування обстрілів столиці.

Правоохоронці затримали зрадницю «на гарячому» під час виконання чергового завдання в межах міста. У її мобільному телефоні кіберфахівці СБУ виявили неспростовні докази: переписку з кадровим співробітником ФСБ, координати цілей та архів відзнятих матеріалів.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києва жінку визнано винною у державній зраді та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою без права внесення застави. 

«Главком» писав, що Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну агентку ФСБ, яка шпигувала для ворога у Київській та Харківській областях. Повідомляється, що зловмисниця збирала координати підрозділів Сил оборони та шпигувала за маршрутами військових ешелонів.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua