Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)
Місця зустрічей для учасників екскурсій вказані в реєстраційних анкетах
Управління туризму та промоцій КМДА разом із Київським центром розвитку туризму підготували чотири безплатні екскурсії столицею. Заходи відбудуться з 27 до 29 березня. Про це повідомляє «Главком».
Організатори зазначають, що всі прогулянки розроблені з урахуванням умов воєнного стану. У разі повітряної тривоги учасники зможуть пройти до найближчих укриттів, адреси яких вказані в реєстраційних анкетах.
Екскурсія «Провулками київського Кудрявця»
Маршрут присвячений літописним місцям столиці та видатним киянам – архітекторам, художникам і письменникам, які мешкали в цій місцевості.
Дата та час: 27 березня, п’ятниця, 15:00.
Реєстрація за посиланням.
Екскурсія «Київ історичний»
Класична прогулянка стародавнім містом, під час якої відвідувачі ознайомляться з історією стародавнього Києва, його пам’ятками, архітектурою, історичним центром та Подолом.
Дата та час: 28 березня, субота, 12:00.
Реєстрація за посиланням.
Екскурсія «Схилами Печерська»
Учасники заходу ознайомляться з історією Києва від княжих часів до сучасності, відвідають Аскольдову могилу та об’єкти Печерської фортеці. Програма передбачає огляд меморіальних комплексів і завершується на валах Спаського бастіону для огляду панорами Дніпра та Лівобережжя.
Дата та час: 29 березня, неділя, 12:00.
Реєстрація за посиланням.
Екскурсія «Нивські етюди»
Під час заходу учасники прогуляються вулицями мікрорайону Нивки та дізнаються про цю історичну місцевість, видатних політиків і науковців, які тут жили й працювали, та чиїми іменами названі вулиці. Також відвідувачі побачать твір мистецтва відомої художниці-шістдесятниці.
Дата та час: 29 березня, неділя, 14:00.
Реєстрація за посиланням.
Реєстрація на екскурсії обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту напередодні екскурсії.
