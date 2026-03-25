Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)

glavcom.ua
Управління туризму та промоцій КМДА разом із Київським центром розвитку туризму підготували чотири безплатні екскурсії столицею. Заходи відбудуться з 27 до 29 березня. Про це повідомляє «Главком».

Організатори зазначають, що всі прогулянки розроблені з урахуванням умов воєнного стану. У разі повітряної тривоги учасники зможуть пройти до найближчих укриттів, адреси яких вказані в реєстраційних анкетах. 

Екскурсія «Провулками київського Кудрявця»

Маршрут присвячений літописним місцям столиці та видатним киянам – архітекторам, художникам і письменникам, які мешкали в цій місцевості.

Дата та час: 27 березня, п’ятниця, 15:00.

Екскурсія «Київ історичний»

Класична прогулянка стародавнім містом, під час якої відвідувачі ознайомляться з історією стародавнього Києва, його пам’ятками, архітектурою, історичним центром та Подолом.

Дата та час: 28 березня, субота, 12:00.

Екскурсія «Схилами Печерська»

Учасники заходу ознайомляться з історією Києва від княжих часів до сучасності, відвідають Аскольдову могилу та об’єкти Печерської фортеці. Програма передбачає огляд меморіальних комплексів і завершується на валах Спаського бастіону для огляду панорами Дніпра та Лівобережжя.

Дата та час: 29 березня, неділя, 12:00.

Екскурсія «Нивські етюди»

Під час заходу учасники прогуляються вулицями мікрорайону Нивки та дізнаються про цю історичну місцевість, видатних політиків і науковців, які тут жили й працювали, та чиїми іменами названі вулиці. Також відвідувачі побачать твір мистецтва відомої художниці-шістдесятниці.

Дата та час: 29 березня, неділя, 14:00.

Реєстрація на екскурсії обов’язкова, кількість місць обмежена. Учасники отримають підтвердження реєстрації повідомленням на електронну пошту напередодні екскурсії.

Теги: Київ відпочинок міст місто столиця відпустка

