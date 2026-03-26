Лінія фронту станом на 26 березня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Ситуація на фронті 26 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку 

З початку доби загарбник завдав 41 авіаційного удару, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6176 дронів-камікадзе та здійснив 2765 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

26 березня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 118 окупантів та 33 – поранено, знищено 14 одиниць автомобільного транспорту та три укриття окупантів; пошкоджено 38 укриттів, пункт управління БпЛА, 2 ББМ та шість одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 212 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили вісім штурмів окупантів у районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Противник тричі намагався просунутися вперед у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Кучерів Яр та Світле. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти десять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.

На Оріхівському напрямку

Противник тричі атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаційного удару.

Нагадаємо, триває 1492-й день повномасштабної війни в Україні.

