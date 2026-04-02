Затримано агентку РФ, яка зливала ворогу позиції ЗСУ на Київщині та Харківщині

Під час обшуків у фігурантки вилучено смартфон із доказами роботи на ворога

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну агентку ФСБ, яка шпигувала для ворога у Київській та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Повідомляється, що зловмисниця збирала координати підрозділів Сил оборони та шпигувала за маршрутами військових ешелонів.

Слідство встановило, що фігуранткою є безробітна мешканка Фастова, яка раніше переїхала до Київської області з прифронтових районів Донеччини. У поле зору російської спецслужби вона потрапила через свою знайому, яка проживає в РФ і співпрацює з ФСБ.

За матеріалами справи, агентка шпигувала за військовими ешелонами під приводом поїздок до родичів і знайомих у Київ та Ізюм. Під час цих переміщень вона також відмічала геолокації військових підрозділів та оборонних укріплень, які потрапляли до її уваги.

Далі, за версією слідства, отримані дані у вигляді міток на гугл-картах з детальним описом жінка одразу передавала своєму кураторові в Телеграмі. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність агентки та затримали її.

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. За скоєне їй загрожує найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці знешкодили небезпечну агентурну мережу ГРУ генштабу РФ, яка готувала серію замовних вбивств представників українського командування та відомих громадських діячів. Координацію дій зловмисників здійснював кадровий офіцер російської розвідки з позивним Метеор, а до складу групи входили четверо завербованих громадян, серед яких – чинний правоохоронець. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, учасників мережі затримали напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві (командира ДФТГ «Легіон Д» Сергія Фіца).