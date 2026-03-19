Замість «Мостицької» – «Рогозів яр»: чому результати голосування обурили киян

Ірина Міллер
Будівництво метро на Винаградар
фото: Autostrada/Facebook

Громаду цікавить, який відсоток реальних жителів міста підтримав нову ініціативу під час електронного опитування та якими аргументами керувалися автори перейменування «Мостицької»

Мешканці столиці висловлюють занепокоєння щодо затвердження нової назви для майбутньої станції метро «Мостицька», яку планують перейменувати на «Рогозів яр». Кияни наголошують на відсутності логічних асоціацій із цією назвою та вимагають від влади прозорості в ухваленні рішення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської транспортної спільноти.

У спільноті зауважили, що аналіз коментарів під тематичними дописами за останні кілька місяців свідчить про те, що підтримки нової назви серед активної громади фактично немає. Зазначається, що близько 90% коментаторів взагалі не розуміють, із чим має асоціюватися «Рогозів яр», оскільки станція розташована на Виноградарі та історично пов'язана саме з цим масивом. 

На тлі суспільного резонансу мешканці Києва вимагають від влади повної прозорості та детальних роз’яснень. Зокрема, громаду цікавить, який саме відсоток реальних жителів міста підтримав цю ініціативу під час електронного опитування та якими аргументами керувалися автори перейменування.

Думки містян у соцмережах варіюються від естетичних претензій до соціальної апатії. Дехто з мешканців іронізує, що назви на кшталт «хутір» чи «яр» звучать занадто «сільськими» для столиці, тоді як інші прямо заявляють: питання назви другорядне, аби тільки будівництво врешті було завершене. «Та хоч як назвіть, головне – збудуйте», – констатують користувачі, натякаючи на багаторічні обіцянки відкрити метро на Виноградар.

Водночас значна частина киян вимагає від авторів перейменування повної прозорості. Громаду цікавить, скільки саме реальних мешканців столиці взяли участь у голосуванні, яке завершилося ще 27 лютого, та чому результати викликають такий ажіотаж. 

Коментарі під дорисом Київської транспортної спільноти.
скриншот коментарів
скриншот коментарів
скриншот коментарів
скриншот коментарів
скриншот коментарів
скриншот коментарів
скриншот коментарів
скриншот коментарів

«Главком» писав, що станцію метро «Мостицька», яку будують на зеленій гілці у напрямку Виноградаря, перейменують ще до її відкриття. Таке рішення ухвалила міська Комісія з питань найменувань.

Історики, києвознавці та фахівці з транспорту запропонували для голосування у застосунку «Київ Цифровий» три історичні назви для майбутньої станції метро «Мостицька», що стане наступною за «Сирцем» на зеленій гілці:

  • «Рогостинська» – назва, пов’язана з річкою Рогостинка та історичною «землею Рогостинською», згадки про яку датуються ще XV століттям;
  • «Рогозів яр» – назва природного урочища, розташованого безпосередньо біля майбутньої станції;
  • «Замковище» – назва історичної місцевості, що є частиною урочища Сирежчина.

Навколо перейменування розгорнулася дискусія серед експертів. Зокрема, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни KSE Антон Дробович виступив за назву «Рогозів яр», тоді як колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович підтримав варіант «Замковище».

За результатами опитування в «Києві Цифровому», голоси розподілилися з мінімальним відривом. Переможцем став варіант «Рогозів яр», який набрав 41% голосів. Він випередив «Замковище» (40%) лише на один відсоток. Третє місце посіла назва «Рогостинська» з результатом у 19%.

Нагадаємо, будівництво нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену перейшло до етапу спорудження інженерних конструкцій та перекладання міських комунікацій. Наразі будівельники завершують зведення оборотних тупиків станції «Варшавська». Ці службові колії за кінцевою станцією необхідні для обороту й нічного відстою поїздів, а також технічного обслуговування складів.

Раніше керівництво Київського метрополітену оголосило про зміну термінів завершення будівництва метро на Виноградар: станцію «Мостицька» в основних конструкціях планують закінчити у 2026 році, але відкрити її для пасажирів зможуть не раніше 2027 року. Це суперечить попередній обіцянці мера Києва Віталія Кличка запустити щонайменше одну нову станцію вже наступного року.

Під час засідання Київради 9 жовтня очільник Києва Віталій Кличко зазначив, що наступного, 2026-го року як мінімум одна станція на Виноградар буде відкрита. Директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік тоді зазначав: питання про метро на Виноградар наразі слід адресувати суто підряднику, виходячи з того, які можливості є в нього та у бюджету Києва.

Читайте також

За даними поліції, після одного з етапів навчання добровольцю стало зле, а наступного дня він помер
Поліція розслідує обставини смерті іноземця на території військової частини у Києві
20 лютого, 22:08
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
Кличко повідомив про наслідки атаки на Київ
26 лютого, 06:55
Салют, влаштований неповнолітнім у Києві 28 лютого 2026 року
У Києві 16-річний хлопець запустив салют: яке покарання загрожує підлітку
2 березня, 09:15
Міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані з 2017 року
Голова Деснянської РДА потрапив у скандал через поширення фейку про міст Патона
2 березня, 12:54
Слідчо-оперативна група районного управління поліції, криміналісти та судово-медичний експерт встановлюють обставини події
У Києві на бульварі Лесі Українки чоловік вистрибнув з балкона 23 поверху
3 березня, 13:06
Правоохоронці нагадують, що користувачі електросамокатів повинні дотримуватися правил дорожнього руху
У Києві підліток на електросамокаті збив жінку: постраждалу госпіталізували
7 березня, 20:36
Перехід під Майданом Незалежності
Рух підземним переходом на Майдані Незалежності частково обмежено до 31 березня
10 березня, 08:24
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Ціна впала ще на 100 млн грн: довгобуд Sky Towers вшосте виставлено на продаж
13 березня, 11:12
Люди, які пережили катастрофу, згадували, що все сталося майже миттєво
65-ті роковини Куренівської трагедії: як радянська влада намагалася приховати загибель сотень киян
13 березня, 17:44

Новини

Замість «Мостицької» – «Рогозів яр»: чому результати голосування обурили киян
Замість «Мостицької» – «Рогозів яр»: чому результати голосування обурили киян
Чоловік втратив зір після операції на носі: у Києві оголошено підозру лікарю приватної клініки
Чоловік втратив зір після операції на носі: у Києві оголошено підозру лікарю приватної клініки
У Шевченківському районі столиці згоріли автомобіль Audi та гараж: є постраждалий (фото)
У Шевченківському районі столиці згоріли автомобіль Audi та гараж: є постраждалий (фото)
У Києві водолази-сапери вилучили залишки російської ракети (фото)
У Києві водолази-сапери вилучили залишки російської ракети (фото)
Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)
Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)
Ремонт Харківського шосе у Києві. Фоторепортаж із будівництва, яке розсварило громадян
Ремонт Харківського шосе у Києві. Фоторепортаж із будівництва, яке розсварило громадян

Новини

Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
