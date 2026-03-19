Замість «Мостицької» – «Рогозів яр»: чому результати голосування обурили киян

Громаду цікавить, який відсоток реальних жителів міста підтримав нову ініціативу під час електронного опитування та якими аргументами керувалися автори перейменування «Мостицької»

Мешканці столиці висловлюють занепокоєння щодо затвердження нової назви для майбутньої станції метро «Мостицька», яку планують перейменувати на «Рогозів яр». Кияни наголошують на відсутності логічних асоціацій із цією назвою та вимагають від влади прозорості в ухваленні рішення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської транспортної спільноти.

У спільноті зауважили, що аналіз коментарів під тематичними дописами за останні кілька місяців свідчить про те, що підтримки нової назви серед активної громади фактично немає. Зазначається, що близько 90% коментаторів взагалі не розуміють, із чим має асоціюватися «Рогозів яр», оскільки станція розташована на Виноградарі та історично пов'язана саме з цим масивом.

На тлі суспільного резонансу мешканці Києва вимагають від влади повної прозорості та детальних роз’яснень. Зокрема, громаду цікавить, який саме відсоток реальних жителів міста підтримав цю ініціативу під час електронного опитування та якими аргументами керувалися автори перейменування.

Думки містян у соцмережах варіюються від естетичних претензій до соціальної апатії. Дехто з мешканців іронізує, що назви на кшталт «хутір» чи «яр» звучать занадто «сільськими» для столиці, тоді як інші прямо заявляють: питання назви другорядне, аби тільки будівництво врешті було завершене. «Та хоч як назвіть, головне – збудуйте», – констатують користувачі, натякаючи на багаторічні обіцянки відкрити метро на Виноградар.

Водночас значна частина киян вимагає від авторів перейменування повної прозорості. Громаду цікавить, скільки саме реальних мешканців столиці взяли участь у голосуванні, яке завершилося ще 27 лютого, та чому результати викликають такий ажіотаж.

Коментарі під дорисом Київської транспортної спільноти.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

«Главком» писав, що станцію метро «Мостицька», яку будують на зеленій гілці у напрямку Виноградаря, перейменують ще до її відкриття. Таке рішення ухвалила міська Комісія з питань найменувань.

Історики, києвознавці та фахівці з транспорту запропонували для голосування у застосунку «Київ Цифровий» три історичні назви для майбутньої станції метро «Мостицька», що стане наступною за «Сирцем» на зеленій гілці:

«Рогостинська» – назва, пов’язана з річкою Рогостинка та історичною «землею Рогостинською», згадки про яку датуються ще XV століттям;

«Рогозів яр» – назва природного урочища, розташованого безпосередньо біля майбутньої станції;

«Замковище» – назва історичної місцевості, що є частиною урочища Сирежчина.

Навколо перейменування розгорнулася дискусія серед експертів. Зокрема, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни KSE Антон Дробович виступив за назву «Рогозів яр», тоді як колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович підтримав варіант «Замковище».

За результатами опитування в «Києві Цифровому», голоси розподілилися з мінімальним відривом. Переможцем став варіант «Рогозів яр», який набрав 41% голосів. Він випередив «Замковище» (40%) лише на один відсоток. Третє місце посіла назва «Рогостинська» з результатом у 19%.

Нагадаємо, будівництво нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену перейшло до етапу спорудження інженерних конструкцій та перекладання міських комунікацій. Наразі будівельники завершують зведення оборотних тупиків станції «Варшавська». Ці службові колії за кінцевою станцією необхідні для обороту й нічного відстою поїздів, а також технічного обслуговування складів.

Раніше керівництво Київського метрополітену оголосило про зміну термінів завершення будівництва метро на Виноградар: станцію «Мостицька» в основних конструкціях планують закінчити у 2026 році, але відкрити її для пасажирів зможуть не раніше 2027 року. Це суперечить попередній обіцянці мера Києва Віталія Кличка запустити щонайменше одну нову станцію вже наступного року.

Під час засідання Київради 9 жовтня очільник Києва Віталій Кличко зазначив, що наступного, 2026-го року як мінімум одна станція на Виноградар буде відкрита. Директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік тоді зазначав: питання про метро на Виноградар наразі слід адресувати суто підряднику, виходячи з того, які можливості є в нього та у бюджету Києва.