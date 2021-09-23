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    Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента

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    Вибори президента Києво-Могилянської академії проведуть повторно - Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента

    Вибори президента Києво-Могилянської академії проведуть повторно

    Фото з відкритих джерел

    Жодний із двох кандидатів на посаду очільника академії не набрав більше 50% голосів

    У Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на пост президента навчального закладу. Про це повідомила пресслужба академії.

    Жодний із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів.

    В. о. президента Олександра Гуменна отримала 228 голосів (48,8%), ексміністр освіти Сергій Квіт набрав 214 голосів (45,8%).

    Будуть призначені повторні вибори.

    До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав вчителів, які планують отримати щеплення проти Covid-19, не зволікати з цим. За його словами, статистика захворюваності на коронавірус зростає, і від кожного з нас залежить, чи працюватимуть школи очно й надалі.

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    Теги: міністр вибори
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    Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента