Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента

Жодний із двох кандидатів на посаду очільника академії не набрав більше 50% голосів

У Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на пост президента навчального закладу. Про це повідомила пресслужба академії.

Жодний із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів.

В. о. президента Олександра Гуменна отримала 228 голосів (48,8%), ексміністр освіти Сергій Квіт набрав 214 голосів (45,8%).

Будуть призначені повторні вибори.

До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав вчителів, які планують отримати щеплення проти Covid-19, не зволікати з цим. За його словами, статистика захворюваності на коронавірус зростає, і від кожного з нас залежить, чи працюватимуть школи очно й надалі.

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